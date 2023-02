The Ferragnez 2, perché Fedez e Chiara Ferragni hanno interrotto le riprese della serie? Ultime news sulla coppia

Continuano a circolare le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, che vorrebbero la coppia più amata ai ferri corti. Sarà vero? Intanto sono state interrotte le riprese per The Ferragnez 2, se siete curiosi di saperne di più continuate a leggere! Ecco tutti i motivi della decisione.

Ultime news su Fedez e Chiara Ferragni

Secondo gli ultimi gossip, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero arrivati alla fine della loro relazione. Gli screzi sarebbero nati durante il Festival di Sanremo e secondo alcune voci, rese note soprattutto dalla regina del gossip Deianara Marzano, sarebbe Chiara ad avere dei dubbi nei confronti del marito. Pare che lui le abbia rubato la scena e abbia creato confusione anche quando non necessario. Pare che il bacio con Rosa Chemical non c’entri nulla, come ha testimoniato anche lui ieri sera a Le Iene. L’unica cosa che fa insospettire è il silenzio social di Fedez, mentre Chiara sta pubblicando storie soltanto di Leone e Vittoria e di alcuni suoi outfit.

Ultimi aggiornamenti Fedez e Ferragni

C’è da dire che i due intanto sono stati paparazzati in centro a Milano per San Valentino in momenti di effusione in cui si scambiavano baci e carezze, indizi che fanno pensare a tutto, fuorché ad una crisi di coppia. Nelle ultime ore, ul profilo di Deianara è uscita anche la foto di loro due davanti lo studio legale. Secondo i primi gossip i due sarebbero andati dal legale per il divorzio, ma l’ipotesi è stata subito smentita. Il polverone mediatico continua, in base alla loro solita schiettezza, potrebbero fare un annuncio per chiarire le idee di milioni di persone.

Perché hanno interrotto le riprese di The Ferragnez 2

Come riporta l’articolo di Linkiesta, secondo fonti ufficiali la coppia ha sospeso lo shooting della nuova serie in uscita. Il lancio di “The Ferragnez 2” era previsto per maggio, ma in base ad alcuni ritardi, potrebbe slittare tutto a dopo l’estate. In realtà, pare che abbiano semplicemente rimandato il momento delle foto ufficiali e dietro questa scelta potrebbero esserci tantissimi motivi che non possiamo nemmeno immaginare. I rumors insistono nel dire che il rinvio sia dovuto ad una crisi di coppia.