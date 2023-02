Mare Fuori 3, anticipazioni seconda puntata: trama episodi mercoledì 22 febbraio 2023

E’ iniziata anche su Rai 2 l’amatissima e seguitissima serie Mare Fuori, giunta al terzo capitolo. La fiction, lo ricordiamo, è già disponibile in streaming con tutte le puntate sulla piattaforma Rai Play, mentre in tv la prima puntata – con due episodi – è andata in onda mercoledì 15 febbraio 2023. Ma cosa accadrà adesso nei nuovi episodi? Come si svilupperà la storia? Cerchiamo di scoprire tutte la anticipazioni in questo articolo.

Cosa è successo nella prima puntata della serie con Carolina Crescentini

Prima di addentarci nella trama del secondo e del terzo episodio vediamo cosa è successo nella prima puntata. Il primo episodio di Mare Fuori 3 si intitola “L’odio necessario” mentre il secondo “Il richiamo del sangue“. Ma come si è aperto dunque questo terzo capitolo? Rosa Ricci si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli. Cardiotrap invece è rimasto sconvolto e ha atteso la notizia della morte di Fabio. Paola intanto ha deciso di interrompere la sua relazione con Massimo.

Mare fuori 3, tutte le anticipazioni della terza stagione

Anticipazioni Mare Fuori 3 seconda puntata mercoledì 22 febbraio 2023

La Rai ha deciso, come del resto ormai siamo abituati quando si parla di fiction e serie tv, di mandare in onda per ciascuna prima serata due episodi. In tal senso allora, mercoledì 22 febbraio 2023, vedremo l’episodio 3 intitolato “Doppia Vendetta” e il numero 4, dal titolo “L’amore che salva“. Venendo alla trama, secondo le anticipazioni, Edoardo è ossessionato dall’idea di vendicarsi su Mimmo e minaccia Pirucchio e la sua famiglia. Mimmo, invece, viene invitato da Donna Wanda a far sì che Rosa Ricci non sia più un pericolo per il figlio. L’appuntamento è allora tra sette giorni sempre su Rai 2 a partire dalle 21.20. Oppure, come sopra riportato, su Rai Play dove troverete tutti gli episodi compreso anche il finale di stagione.

Mare fuori 3: chi sono i nuovi personaggi, trama e anticipazioni