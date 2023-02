Come finisce Mare fuori 3? Anticipazioni e spoiler terza stagione

Da mercoledì 15 febbraio, andranno in onda sulla Rai gli episodi di Mare Fuori 3, la serie tv i cui primi sei episodi sono già disponibili in anteprima streaming su RaiPlay dal 1 febbraio scorso. Ancora deve ancora prendere il via e già i telespettatori si stanno chiedendo come finirà questa terza stagione. Sembra proprio che uno dei personaggi principali della serie, Edoardo, sarà in pericolo di vita.

Fiato sospeso per le condizioni di salute di Edoardo

Fiato sospeso, quindi, per le sorti di Edoardo le cui condizioni fanno davvero temere il peggio. Ce la farà? Intanto anche le vicende di Kubra terranno i telespettatori incollati allo schermo. Per la ragazza torneranno fantasmi del passato che la costringeranno a rispolverare vicende che aveva messo nel dimenticatoio. Kubra, infatti, verrà a conoscenza di particolari sulla relazione della madre e Beppe. Anche la scelta di Rosa non sarà per niente facile: la giovane dovrà decidere se proseguire la relazione con Carmine o lasciar perdere.

La Rai ha deciso di mandare in onda in streaming anche le puntate conclusive

Bisognerà aspettare per conoscere quali saranno gli sviluppi delle varie storie che si consumano all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Nisida. Intanto, però, la Rai, alla luce del grande successo di pubblico ottenuto ha deciso di mandare in onda sempre in streaming anche gli ultimi sei episodi della serie televisiva. I fan potranno vedere in anteprima come si concluderà la terza stagione di Mare Fuori, ancor prima della messa in onda sul piccolo schermo.

In tv, infatti, gli episodi verranno proposti a partire da mercoledì 15 febbraio, quando i telespettatori potranno seguire dal principio i 12 episodi della serie, arrivata alla terza stagione che si incentrano sulla vita nell’istituto penale per minorenni di Nisida. Per quanto in verità la serie è stata girata nella base navale della Marina Militare di Napoli.