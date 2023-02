Mare Fuori 4 si farà? Quando esce, cast, anticipazioni e trama della quarta stagione

Il conto alla rovescia è finito e da oggi, per la gioia dei fan che non aspettavano altro, su Rai Play sono usciti in anteprima i primi sei episodi della terza stagione di Mare Fuori, la serie tv di successo che debutterà, invece, in prima serata su Rai 2 a partire dal prossimo 15 febbraio. Ma se da un lato c’è chi si sta godendo queste prime puntate, dall’altro i più curiosi hanno solo una domanda: si farà la quarta stagione del prison drama? La conferma c’è e tutti sono accontentati: Mare Fuori 4 ci sarà.

Quando esce la quarta stagione di Mare Fuori?

Nessun dubbio, ma una certezza: la quarta stagione si farà. A confermarlo Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, che ha dato modo ai fan di tirare un sospiro di sollievo. Di godersi sì la terza stagione, ma di proiettarsi già verso la quarta. “Mare Fuori avrà sia una terza che una quarta stagione” – ha detto la direttrice in un’intervista rilasciata su Tivù. Al momento, come si può immaginare, non c’è una data di uscita: è ancora troppo presto, ma sicuramente sarà un successo.

Cast e trama

Nella terza stagione, già disponibile con i primi episodi su Rai Play, ritroveremo nel cast: Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Carmine Recano, Carolina Crescentini, Matteo Paolillo, Ar Tem, Nicolò Galassio, Domenico Cuomo, Antonio D’Aquino. Loro ci saranno anche nella quarta stagione? Non ci resta che aspettarlo per capire come evolverà la storia, ambientata a Napoli, in un carcere minorile. Quello che è certo, almeno per il momento, è che la quarta stagione è in fase di produzione e potrebbe debuttare nel 2024-2025. Un po’ di attesa, ma ne varrà la pena. Intanto, chi vuole può godersi la terza stagione. E sognare, gioire e arrabbiarsi con i protagonisti. Che terranno compagnia al pubblico fino al 22 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto!