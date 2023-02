Sanremo 2023, il cast di Mare Fuori sul palco dell’Ariston? Ecco quando

Il cast di Mare Fuori va a Sanremo 2023? In molti se lo stanno chiedendo proprio in queste ore sul web, e l’interrogativo non è da poco. Più che un dubbio, al momento, sembrerebbe essere un desiderio tutt’altro che implicito da parte dei fan della serie Rai, la cui terza stagione è appena approdata in streaming su RaiPlay, proprio da questa notte. Si tratta di una stagione composta da 12 episodi, di cui però solamente 6 sono sbarcati su RaiPlay, e ancora non si ha nessuna data certa per il caricamento delle altre. Dunque, siate parchi nel guadarla, anche se non si dovrebbe attendere molto.

Mare fuori 3, a che ora esce il 1 febbraio su RaiPlay? Orario e anticipazioni della terza stagione

Mare Fuori, via alla terza stagione su RaiPlay

Lo scorso 23 gennaio c’era stata a Roma la conferenza stampa di presentazione della terza stagione de Mare Fuori, e la cosa, ovviamente, era stata accolta con grande giubilo da parte del pubblico, soprattutto i giovanissimi, tanto che già si parla dei lavoro per la quarta, la quinta e la sesta stagione che sarebbero già in cantiere. In sintesi, Mare Fuori è il fenomeno mediatico del momento. Sulla piattaforma streaming targata Rai non c’è “solo” un’anteprima come già successo per altri titoli, ma anche dei veri e propri approfondimenti sulle vicende.

Mare Fuori, il cast a Sanremo?

Per quanto riguarda, invece, il nostro principale interrogativo, sembra proprio che gli attori della fiction abbiano un desiderio: cantare sul palco dell’Ariston a Sanremo, il palco più famoso d’Italia. Il tema è stato ben espresso anche dalle parole di Roberto Sessa: ”Questi ragazzi vogliono andare a Sanremo a cantare la sigla di Mare Fuori”. Carlo Fuortes, poi, è molto possibilista: ”Faremo di tutto perché si faccia”. Un bell’apripista, non c’è dubbio per questa edizione di Sanremo 2023. Sempre Fuortes in conferenza stampa aveva detto: ”Da quando siamo passati alla direzione di genere, tutti stanno ragionando pensando alle piattaforme. L’anteprima di Mare Fuori in streaming è solo l’inizio, si continuerà su questa strada”.