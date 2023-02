Mare Fuori 3, quando escono gli altri episodi su RaiPlay? Data e anticipazioni

Il Mare Fuori sta letteralmente spopolando in Italia, come dimostrano gli ascolti tv recenti e tutti si stanno chiedendo quanto uscirà la terza stagione. Ebbene, proprio oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, sarà disponibile su RaiPlay la terza stagione della serie tv dei tanti record targata Rai e Picomedia. Continuate a leggere per scoprire ulteriori dettagli sull’orario di uscita e le anticipazioni.

Mare fuori 3, a che ora esce il 1 febbraio su RaiPlay? Orario e anticipazioni della terza stagione

Mare Fuori 3, a che ora esce su RaiPlay in streaming

Per coloro che proprio non stanno nella pelle, i più impazienti e insofferenti, il Mare Fuori 3 è approdata su RaiPlay alla mezzanotte tra martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio. Quindi, detto in altre parole, è già disponibile, proprio in questo momento sulla piattaforma di streaming della Rai. Questa nuova freschissima stagione della serie tv sarà tutta incentrata sull’IPM di Napoli, ma non sarà integralmente disponibile proprio da oggi. Infatti, sono stati caricati i primi sei episodi. Gli episodi rimanenti, invece, verrano caricati in piattaforma solamente in un secondo momento, sebbene non si abbiano ancora dettagli sul quando.

La terza stazione de Il Mare Fuori anche in prima serata su Rai 2

Ma non solo streaming, perché la Rai ha deciso di premiare l’affetto del giovane pubblico della fiction girata a Napoli incentivandone la visione anche con il metodo classico, e cioè in prima serata in tv: di fatto, a quanto si apprende, la terza stagione viene poi trasmessa il mercoledì a partire dal 15 febbraio in prima serata, alle ore 21.25 proprio su Rai 2. In tutto, sarà presente nel palinsesto Rai per 12 episodi, dunque fino al 22 marzo per un totale di sei prime serate. Come anticipato, i primi 6 episodi sono già disponibili in piattaforma streaming, ma fate attenzione a non guardarli tutti e subito, perché ancora non si sa quando verranno caricati i rimanenti. Dunque, godeteveli con calma.