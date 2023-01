Mare fuori 3, a che ora esce il 1 febbraio su RaiPlay? Orario e anticipazioni della terza stagione

Cresce l’attesa e la curiosità dei fan per l’imminente debutto della serie Mare Fuori 3. Come volti di voi sapranno, la data da segnare in agenda è quella di domani, mercoledì primo febbraio. I nuovi episodi delle serie cult saranno rilasciati a mezzanotte in streaming sulla piattaforma Raiplay. Dal prossimo mercoledì saranno disponibili i primi sei episodi mentre i restanti sei verranno mandati in onda a partire dalla metà di febbraio, data -peraltro- dell’esordio su Rai 2. Ma cosa accadrà ai protagonisti dell’amara serie? Ecco per voi qualche succosa anticipazione!

Mare Fuori Confessioni: cos’è, quanti episodi sono e dove vederli

Le anticipazioni di Mare Fuori 3, i primi tre episodi

La prima puntata di Mare Fuori 3 si intitola: ‘L’Odio necessario’. Rosa Ricci si è fatta arrestare per vendicare la sua famiglia dell’attacco dei Di Salvo. Cardiotrap è sconvolto per quanto successo con Fabio. Paola vuole invece riflettere sulla propria relazione con Fabio mentre Edoardo sta per essere spedito a Poggioreale. Nel secondo episodio Carmine è sempre a rischio per la vendetta di Rosa nei suoi confronti, Beppe cerca invece di convincere Latifah a prestare a Napoli ma la ragazza non sembra convinta a perdonare la madre. Teso confronto poi tra Gemma e Cardiotrap. Nel terzo episodio della serie Filippo e Naditza hanno le prime difficoltà. Carmela affida, inoltre, un prezioso incarico a Salvo.

I restanti episodi della serie

Ecco invece, una breve descrizione di cosa vedremo nei restati tre episodi della serie. Nel quarto episodio arrivano tre nuovi detenuti che mettono a repentaglio il fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano una rissa. Arriva in Ipm anche una nuova educatrice dal carattere deciso. Nel quinto episodio invece Kubra si prepara per andare ad andare per la prima volta a casa di Pino e rosa riesce, finalmente, a rivedere suo padre. Infine, nel sesto episodio Kubra scrive una lettera alla madre e Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte di Carmine.