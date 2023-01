Mare Fuori 3, Ciro è vivo? Anticipazioni e trama della terza stagione

Buone notizie per gli amanti della serie Mare Fuori! La terza stagione, Mare Fuori 3, è pronta a fare capolino sul piccolo schermo a partire dal prossimo 15 febbraio! Numerose le anticipazioni che si stanno avvicendando sulla seria ma, senza dubbio, una delle più ghiotte è quella inerente al personaggio di Ciro e al suo possibile ritorno! Cosa succederà?

Mare fuori 3 in anteprima su RaiPlay: ecco quando, trama, cast e anticipazioni

Mare Fuori 3 e i rumors sulla presenza di Ciro

Il personaggio di Ciro è interpretato dall’attore Giacomo di Giorgio il quale durante le riprese della terza stagione della serie è apparso più volte sul set. In molti ritenevano che la sua presenza fosse legata alla ripresa di scene caratterizzate da flashback della sua vita ma la sua presenza è risultata essere fin toppo importante tanto da instillare un dubbio: Ciro è vivo? Non sarebbe quindi morto nella serie Mare Fuori? Quello interpretato da Giacomo di Giorgio è senza dubbio uno dei personaggi maggiormente amati della serie e sui social, gli utenti stanno ipotizzando diverse idee circa il possibile ritorno in scena di Ciro.

Le ipotesi dei fan

Una delle idee alla base del possibile ritorno in scena di Ciro è quella del funerale mancato. Non è stata infatti vista nel corso della serie nessuna scena de genere e la bara che si è intravista potrebbe anche esser stata vuota. Ancora, ci potrebbe essere uno spoiler nella canzone di Matteo Paolillo ‘La tigre e al pantera nera non muoiono mai’, così come la famosa citazione ‘nulla è come sembra’ che torna più volte alla mente dei fan. Come detto, poi la presenza dell’attore sul set non è stata indifferente, sembra abbia superato le 15 volte, decisamente troppo per soli flashback. Infine, all’attenzione dei fan non è scappato una strano reel che Giacomo di Giorno ha pubblicato lo scorso 20 dicembre e nel quale mostra la maglietta sporca del sangue che gli avrebbe provocato la morte e a corredo la seguente frase: ‘stavo mettendo un po’ di ordine nella mia stanza e nella mia vita’. La curiosità è a dir poco alle stelle, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e vedere se l’amato Ciro tornerà o meno sulla scena.