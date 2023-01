Mare fuori 3 in anteprima su RaiPlay: ecco quando, trama, cast e anticipazioni

Mare Fuori è la fiction di Rai fiction che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico, quest’anno arrivata alla sua terza stagione. Un nuovo capitolo che verrà presentato a giorni, e precisamente il 21 gennaio. Presentazione nel corso della quale verrà anche esposta, seppure sommariamente la trama: una storia d’amore gay che si sviluppa all’interno del penitenziario.

Quando debutterà sul piccolo schermo

Per il debutto su RaiPlay, però, bisognerà aspettare mercoledì 1 febbraio, mentre verrà trasmesso due settimane dopo anche su Rai 2. Resta il dubbio che su RaiPlay possano essere trasmessi tutti e dodici gli episodi della fiction o, come succede spesso, solo i primi due. Già da qualche giorno, però, è in circolazione il trailer che ha ancora di più acceso gli animi dei fan che aspettano con ansia di poter vedere la terza stagione sul piccolo schermo.

Nuovi personaggi della serie

Si tratta di una serie girata a Napoli e diretta da Ivan Silvestrini nella quale i protagonisti, ormai cresciuti, si trovano a fare i conti con l’amore e tutto ciò che questo sentimento comporta. In questo nuovo capitolo è previsto, inoltre, l’ingresso di nuovi personaggi come: una trapper di nome Giulia e i fratelli Di Meo in carcere per aver distrutto un ospedale. Il cast sarà composto, tra gli altri da Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani.

La possibilità di vedere la fiction anche in streaming

Mare Fuori, serie targata Rai fiction, è passata anche su Netflix che consente ai telespettatori di poter vedere anche le puntate delle precedenti stagioni. Ma consentirà anche agli appassionati della serie di vedere la terza stagione in streaming in anticipo rispetto all’uscita programmata su Rai 2. Una manovra che consentirà alla fiction di non essere ‘oscurata’ dall’appuntamento con il Festival di Sanremo.