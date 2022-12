Mare Fuori 3, c’è la data di uscita: quando esce su Rai 2, trama, cast e anticipazioni

Ottime notizie per Mare Fuori, che sta per tornare presto in prima serata su Rai 2. Sono stati rilasciati oggi i listini della nuova stagione Rai del periodo Inverno-Primavera 2023 e non poteva mancare uno dei titoli più attesi della serialità italiana. Confermati i protagonisti delle due passate stagioni, a eccezione di Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) che apparirà nuovamente in momenti passati, o magari chissà se arriveranno delle belle sorprese. Quel che è certo è che ci sarà sua sorella Rosa Ricci, interpretata dall’attrice Maria Esposito, pronta a conquistare la leadership del carcere femminile. Un’altra stagione tutta da vivere. Ecco la data di uscita di Mare Fuori 3.

Mare Fuori 3 presto su Rai 2

La terza stagione di Mare Fuori è composta di altri 12 episodi, suddivisi in 6 prime serate su Rai 2. La data del debutto è fissata per il 15 febbraio 2023, a pochissime ore dalla chiusura della finalissima di Sanremo 2023. Non è esclusa, vista la vicinanza della data, una promozione speciale proprio al Teatro Ariston con tutti i protagonisti della fiction. Amadeus ha sempre aperto alle promozioni delle varie serie tv Rai e quindi non sarebbe la prima volta. Godiamoci l’attesa, i ragazzi dell’IPM stanno per tornare presto su Rai 2.

Cosa sappiamo sulla nuova stagione?

Finalmente c’è una data, alla quale potranno fare riferimento i numerosi fan di Mare Fuori, la fiction Rai che sta spopolando anche su Netflix e che è diventata un vero e proprio fenomeno televisivo. Gli episodi dell’attesissima terza stagione arriveranno su Rai2 – salvo variazioni – il prossimo 15 febbraio, confermando la messa in onda di mercoledì. Le porte del carcere minorile napoletano si apriranno nuovamente per accogliere i protagonisti e aggiornare il pubblico su ciò che ne è stato di loro dopo il finale della seconda stagione, trasmesso da Rai 2 circa un anno fa. Sulla serenità di Carmine (Massimiliano Caiazzo), Filippo (Nicolas Maupas), Massimo (Carmine Recano) e gli altri pende il desiderio di vendetta di Rosa (Maria Esposito), che porterà avanti il suo piano per onorare a modo suo la morte del fratello Ciro (Giacomo Giorgio).

Le sei prime serate della nuova stagione, dirette da Ivan Silvestrini per Rai Fiction e Picomedia, punteranno tutto sul concetto di amore, sui sacrifici che si fanno in nome di quel sentimento e, soprattutto, sui compromessi a cui ciascuno è costretto a piegarsi per proteggere chi ama. E, come da DM anticipato nei mesi scorsi, ci sarà anche una storia d’amore gay, destinata certamente a rompere gli equilibri della narrazione.