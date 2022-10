Mare fuori 3, quando esce la terza stagione su Rai 2: data, cast e anticipazioni

“Mare fuori 3“ ci sarà, facendo letteralmente impazzire i fan della serie televisiva Rai, diventata poi celebre grazie alla piattaforma multimediale streaming Netflix. Ad annunciare il proseguo del prodotto televisivo, è stata la pagina di Serial Things, che è il principale riferimento per le novità sui prodotti televisivi nelle piattaforme di streaming. Arriverà su Rai 2 per il prossimo febbraio 2023, mentre su Netflix è prevista la nuova stagione entro la fine dell’anno nuovo.

Mare fuori 3, quando arriverà in televisione e di cosa parlerà?

La serie televisiva deve la sua celebrità a Netflix, che l’ha resa uno dei prodotti più apprezzato dal grande pubblico. Addirittura, tra i titoli della piattaforma streaming, è stato tra i prodotti più visti e soprattutto chiacchierati. Le riprese della terza stagione sono terminate lo scorso settembre e mentre le indiscrezioni riguardanti una futura data di uscita sembravano svanire, ecco che la pagina Facebook di Serial Things ha annunciato che ad inizio 2023 la serie tv sbarcherà su Rai Due. La terza stagione della serie tv, girata e ambientata a Napoli, prodotto Rai poi divenuta un successo Netflix, debutterà su Rai Due a febbraio 2023 con due episodi a settimana. Sulla piattaforma streaming sarà invece disponibile entro la fine dell’anno prossimo.

La terza parte della serie tv che racconta le storie di giovani che scontano la loro pena in un carcere minorile, toccherà in maniera più approfondita diverse tematiche. Lo rivela in anticipo Cristiana Farina, ideatrice della serie tv e sua sceneggiatrice: “Una tematica importante, come l’amicizia. I personaggi saranno sempre gli stessi, e a loro se ne aggiungeranno altri. Ci sarà spazio per nuove storie e la nuova produzione si preannuncia ricca di colpi di scena, tra cui perdite eccellenti nel cast”. Dopo la terza, ci sarà anche una quarta stagione: i protagonisti tra cui Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) torneranno dunque per altre due stagioni. La direttrice di Rai Fiction lo annunciò lo scorso marzo.