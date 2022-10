Roma, il prof alla propria studentessa: “Ti copri o ti denudi”. Bufera al liceo Plinio Seniore

Di nuove molestie in una scuola di Roma, dove un professore riprendendo una propria studentessa definita con vestiti troppo succinti, gli avrebbe pronunciato le fatidiche parole “O ti copri, o ti denudi”. Una situazione che si è sviluppata all’interno del liceo scientifico “Plinio Seniore”, dove la studentessa è rimasta allibita davanti le parole del proprio docente. Per la faccenda, sono insorti i Collettivi studenteschi, che hanno portato la propria solidarietà alla giovane e chiesto l’allontanamento del professore di Storia.

La vicenda alla scuola di Roma

Il gravissimo episodio si sarebbe svolto durante l’ora di Storia in una classe del liceo scientifico “Plinio Seniore”, situato a via Montebelllo nel quartiere di Castro Pretorio. Qui, il docente della materia avrebbe preso di mira la propria studentessa minorenne, colpevole, a suo modo di vedere, di essersi tolta la felpa per il caldo ed essere rimasta con addosso solo un top sportivo . Il docente l’avrebbe bersagliata con numerosi frasi sessiste, che avrebbero fatto scappare la giovane in bagno tra lo stato di disorientamento e imbarazzo.

Infatti, il professore gli avrebbe pronunciato la frase “O ti copri o ti denudi”, proseguendo poi con frasi sessiste verso la giovane. Non contento dell’imbarazzo creato nella ragazza, avrebbe iniziato ad apostrofarla insieme a un suo compagno di classe In tal frangente, avrebbe addirittura che il ragazzo fosse omosessuale, proseguendo addirittura con la scabrosa frase: “È talmente sexy da farti cambiare sponda”, nell’ilarità generale della classe.

La ragazza, appena maggiorenne, sulle pagine de Il Messaggero ha commentato in questa maniera l’episodio di cui è stata vittima: “È stato molto umiliante purtroppo non sono riuscita a rispondere, reagire, ho cercato di essere indifferente, ha spiazzato tutta la classe, nessuno ha avuto sul momento il coraggio di replicare. Ho chiesto solo di andare in bagno e ci sono rimasta 20 minuti, ora vorrei parlarne con la coordinatrice di classe”.

Le reazioni politiche sulle frasi sessiste del docente

Non si è fatta attendere la politica sul grave episodio del liceo “Plinio Seniore”. “Attendiamo le dovute verifiche interne che sta conducendo la Dirigente Scolastica – afferma Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma -, per conoscere effettivamente i contorni della vicenda. Resta il fatto che ogni episodio di sessismo e omofobia deve essere condannato senza appello, soprattutto se avviene in abito scolastico, lì dove gli studenti devono sentirsi al sicuro. In questo senso, il ruolo di educatori degli insegnanti non può ammettere deroghe, anzi, deve essere esempio positivo da seguire. Già in passato alcuni collettivi studenteschi avevano denunciato episodi di sessismo e omofobia; non può essere tollerata alcun tipo di vessazione e discriminazione, per questo ribadiamo la nostra vicinanza a chi denuncia queste situazioni e a chi subisce simili atteggiamenti”.

Il Collettivo 20 Novembre del Plinio Seniore commenta la faccenda: “C’è un clima non sicuro dentro la scuola, a causa del comportamento sessista e verbalmente violento del docente. Sono emersi altri episodi che coinvolgono anche altri docenti, in alcuni casi sono state pronunciate allusioni ammiccanti e in altri più propriamente molestie. Ciò che la scuola non ci insegna ma che sfortunatamente ci mostra è che una radice di sessismo e di omofobia permane nella nostra società, anche nei luoghi del sapere, che dovrebbero essere luoghi di apprendimento liberi da discriminazioni e sicuri per tutti e tutte”.

Enrico dell’Amico, Rappresentante degli studenti al Plinio Seniore, dice: “Il professore valuti le verifiche e non i corpi, insegni Storia e non abbigliamento. Si è capito che non si tratta di un episodio isolato e che anche altri docenti fanno battute sessiste e allusioni creando disagio”. Rincara la dose Valeria Cigliana, della Rete degli Studenti Medi: “Inaccettabile che episodi come questo avvengano, soprattutto dentro scuola, serve una presa di posizione chiara della scuola riguardo l’accaduto. Il 18 novembre ci mobiliteremo anche per gli episodi come questo”.

La posizione del Plinio Seniore

Sulla questione, il liceo scientifico “Plinio Seniore” sembra non conoscere il fatto, come dice il prof. Stefano Capoccia, Vicepreside della struttura: “Non ne sapevo nulla fino a poco fa, è chiaro che sono avvenimenti gravi che, se verificati, non devono avvenire in una scuola. Ho subito avvertito la dirigente scolastica, che mercoledì convocherà il professore ma ascolterà anche gli studenti per capire l’effettiva consistenza dell’accaduto e prendere così eventuali provvedimenti. Insomma aprirà una istruttoria interna e dopo aver verificato come sono andati i fatti raccogliendo testimonianze, se è il caso prenderà provvedimenti. Come scuola ci dissociamo da questo tipo di eventi in modo categorico”.