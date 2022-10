Giorgia Meloni omaggia il Milite Ignoto all’Altare della Patria

Il premier Giorgia Meloni ha omaggiato, nella giornata di oggi, il monumento in onore del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria di Roma. Una visita dovuta dalle consuetudini istituzionali della Repubblica Italiana, in quanto ogni Presidente del Consiglio tende a fare visita al noto sito per l’inizio del proprio mandato politico alla guida del Paese. Ad accogliere il Presidente del Consiglio, sono stati i vertici del Corpo Militare nazionale e capitolino.

Giorgia Meloni all’Altare della Patria

L’attuale Presidente del Consiglio, questa mattina, 29 ottobre, ha deciso di deporre una corona di fiori presso la tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Una consuetudine istituzionale per i Premier susseguitisi nella storia della Repubblica Italiana, che all’inizio del proprio mandato governativo vengono a porre un saluto in questo importante posto della Nazione. Ad accogliere il Premier, i vertici delle Forze Armate italiane.

Infatti, sul posto hanno dato il benvenuto al Presidente del Consiglio il Generale di corpo d’armata, Rosario Castellano, Comandante del Comando militare della Capitale. Con lui, il Consigliere militare di Palazzo Chigi, il generale di corpo d’armata Luigi Francesco De Leverano. All’arrivo del Premier presso l’Altare della Patria, le Forze Armate hanno fatto il picchetto d’onore per il Presidente del Consiglio dei Ministro. All’evento, erano presenti i militari dell’Esercito, la Marina, l’Aeronautica, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno reso gli onori militari a Giorgia Meloni in qualità di Premier della Repubblica Parlamentare Italiana.

La deposizione della corona di fiori alla tomba del Milite Ignoto da parte del Premier italiano, è stata accompagnata dalla musica della canzone “Piave”, con il brano suonato dalla banda dell’Esercito Italiano. Banda, che successivamente, ha suonato anche il silenzio. Il Premier, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, è stata accolta anche dall’applauso dei propri sostenitori politici, che oltretutto hanno dato vita a un coro chiamandola “Giorgia”.

Foto: @Giorgia Meloni