Mare Fuori 3, le anticipazioni: ci sarà il ritorno di Ciro?

Finalmente c’è la data ufficiale, la nuova stagione di Mare Fuori 3 andrà in onda su Rai2 a partire da mercoledì 15 febbraio 2023. La serie parla delle vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze dell’IPM di Napoli dove c’è la direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini) il comandante di polizia Massimo Esposito (Carmine Recano) e l’educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera).

Le anticipazioni di Mare Fuori 3: tornerà Ciro?

Per quanto i ragazzi, invece, tra di loro c’è Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), giovane milanese che in vacanza a Napoli causa per errore la morte di un suo giovane amico e per questo finisce all’istituto minorile. Ebbene adesso, ospite del talk Programma di Claudia Rossi e Andrea Conti, Nicolas ha fornito degli spoiler: “Colpi di scena? Mare fuori lo fa sempre. Io rimango sempre a bocca aperta, anche se ci ho lavorato”. Il giovane attore durante l’intervista ai due giornalisti del Fatto Quotidiano Magazine non si è sbilanciato molto con le anticipazioni su Mare Fuori 3 non potendo fornire spoiler.

Tuttavia, ha tratteggiato meglio il suo personaggio che impersona già da tre stagioni: “Filippo è cresciuto come sono cresciuto io in questi quattro anni. È stata la mia prima esperienza lavorativa e ci tengo tanto”. Ha aggiunto poi, che addirittura si immagina il suo Filippo, soprannominato ‘O Chiattillo, crescere e diventare adulto: “Io me lo sono immaginato fra vent’anni: Filippo diventerà come Beppe, l’educatore del carcere.” Non ha fornito chiarimenti, invece, circa le voci di un possibile addio di Filippo alla serie, addio dato per certo nei mesi scorsi perché l’attore non era presente sul set insieme agli altri. In realtà sempre invece che semplicemente la sua presenza sarà ridotta.

Di recente alcuni giovani attori della serie di Rai2 che è stata trasmessa anche con successo su Netflix hanno assicurato che non mancheranno emozioni e pathos. Infatti, per quanto riguarda la trama l’anticipazioni più clamorosa è sicuramente il ritorno di Ciro Ricci (Giacomo Giorgi). Dopo aver assistito alla sua morte nel corso della seconda stagione, è possibile che il personaggio possa tornare di nuovo in scena, anche se è molto probabile con dei flashback e scatenare nuove ed imprevedibili trame nella serie. L’appuntamento con le puntate inedite della terza stagione della serie è dunque per l’anno prossimo, a partire dal 15 febbraio 2023.