Come è finito Mare Fuori 2? Finale e trama della terza stagione

Anche la seconda, avvincente stagione di Mare Fuori è terminata. Le vicissitudini dei ragazzi dell’Istituto penale minorile di Napoli hanno tenuto incollati allo schermo i telespettatori che adesso non vedono l’ora che anche la terza stagione dell’amata serie abbia inizio! Ma com’è finita l’avvincente storia? Di seguito il finale di stagione e se non l’avete ancora visto, attenzione agli spoiler!

Il finale di Mare Fuori 2

Cominciare la visione della terza stagione dell’amata serie senza aver ben chiaro come sia terminata la seconda, farebbe perdere qualche prezioso dettaglio sulla vicenda. Per scongiurare questo pericolo vediamo com’è finita la seconda stagione di Mare Fuori. Nonostante sia arrabbiato, Carmine non riesce ad uccidere Tano; infatti, il ragazzo capisce che la sua sete di vendetta lo porterà ad essere solamente un assassino, senza restituirgli indietro Nina. Pertanto, raggiunto in infermeria da Massimo e Filippo, Carmine si scusa con loro per il suo comportamento. Nel frattempo Edoardo sta organizzando una fuga dal carcere insieme a Mimmo. Massimo e Paola scoprono invece che Totò aveva mentito e che non aveva un alibi la sera dell’omicidio di Nina. Le indagini proseguono e vengono trovate le prove che ad assassinare Nina è stato Totò. Ascoltando una conversazione tra Edoardo e Mimmo, Carmine scopre il piano dei ragazzi e lo comunica a Filippo. Il piano riesce ma quella fuga si rivelerà una trappola per Edoardo.

A che ora esce la terza stagione della serie

È stata rilasciata oggi, mercoledì primo febbraio, a mezzanotte in punto la terza, attesissima stagione di Mare Fuori. Oltre ai vecchi protagonisti, entreranno in scena anche nuovi personaggi e le sorprese certamente non mancheranno! Inoltre, è poi bene sottolineare che gli episodi verranno trasmessi su Rai Play ma solamente i primi sei, i restanti sei verranno invece mandati in onda a partire dalla metà di febbraio. È proprio in questa data che Mare Fuori 3 debutterà anche su Rai 2!