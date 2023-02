Matteo Paolillo, chi è Edoardo di Mare Fuori: età, carriera, fidanzata, sigla, foto e Instagram

Matteo Paolillo è conosciuto con il nome di Edoardo da tutti gli amanti serie tv Mare Fuori. E l’attore, nonostante la giovane età, ha già al suo attivo la partecipazione a diverse rappresentazioni teatrali e alla serie tv Don Matteo prima di approdare a Mare Fuori del quale è uno dei protagonisti da ben 2 stagioni. La recitazione per lui non è un semplice lavoro, ma una passione che nasce sin da quando era solo un bambino. Un sogno che diventa realtà.

Chi è Matteo Paolillo

Matteo è nato il 6 ottobre del 1995 a Salerno. Dopo aver preso parte ad alcune rappresentazioni teatrali decide di lasciare il suo Paese di origine per raggiungere Roma e cercare di inseguire il suo sogno di diventare un attore professionista. Deciso nel perseguire il suo obiettivo frequenta il conservatorio teatrale ‘La Scaletta’ e prende il diploma nel Centro sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in tv arriva con la partecipazione a Don Matteo, seppure il vero successo glielo fa conquistare Mare Fuori.

Non solo recitazione nella vita di Matteo che è anche una grande passione per la musica. E, infatti, con amici dà vita alla band Suba Crew con la quale pubblica anche un album: Matrioska. Il gruppo è anche l’autore della colonna sonora di Mare Fuori: ‘O mar for’ che Matteo canta sul palco del Festival di Sanremo 2023, proprio in occasione della presentazione del terzo capitolo della fiction che lo vede tra i protagonisti: Mare Fuori 3.

Vita privata

Si sa poco della vita privata di Matteo Paolillo. Non si sa se è fidanzato meno. Unica cosa che emerge dai post che condivide sui social con i suoi follower è il suo amore per i viaggi. Per il resto mantiene ben separati i suoi impegni professionali dalla sua vita privata.

Instagram

Il suo profilo Instagram è matteopaolilloofficial sul quale conta 735mila follower.