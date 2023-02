Il cast di Mare Fuori stasera a Sanremo 2023: anticipazioni quarta serata del Festival

Il Festival di Sanremo non è solo musica. Il teatro Ariston oltre ad aver ospitato personaggi di cultura, comici, attori, tornerà a parlare, in occasione della quarta serata della kermesse, anche delle fiction italiane e tra le altre si accenderanno i riflettori su ‘Mare Fuori 3’. Con l’occasione verranno ospitati alcuni protagonisti della serie tv in onda su Rai 2 che sta riscuotendo grande successo di critica e di pubblico.

La fiction tornerà sul piccolo schermo la prossima settimana

Dalla prossima settimana Mare Fuori 3 tornerà sul piccolo schermo, seppure è già disponibile in streaming su RaiPlay, e con l’occasione stasera verranno presentati alcuni componenti del cast che hanno contribuito al successo della fiction. Precisamente a partire dal 15 febbraio prossimo prenderà il via su Rai 2 la terza stagione della serie tv.

In questa nuova stagione i protagonisti dovranno vedersela con problemi da adulti. Sono cresciuti e devono fare scelte impegnative. Per quanto l’amore sarà l’elemento principale della stagione: per molti un sentimento nuovo con il quale confrontarsi, per altri un’ancora alla quale aggrapparsi per vivere meglio le difficoltà quotidiane all’interno dell’istituto penitenziario. Perché, come nelle precedenti puntate, anche le 12 che stanno per arrivare, a partire dal 15 febbraio, si svolgeranno in un carcere minorile.

Tante le novità e i colpi di scena nella nuova stagione di Mare Fuori 3

Anche questa stagione si annuncia ricca di novità e colpi di scena. Tra i cambiamenti annunciati ci sarà l’ingresso di nuovi personaggi che contribuiranno a rompere la routine alla quale i giovani detenuti erano abituati. Stasera sul palco del Festival di Sanremo alcuni tra i protagonisti della terza stagione della serie, intoneranno la canzone della sigla, intitolata O Mar For, scritta da Stefano Lentini e cantata da Matteo Paolillo, in arte Icaro e Lorenzo Gennaro, in arte Lolloflow. Matteo Paolillo non è altri che Edoardo Conte.