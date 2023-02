Mare fuori 3, quante puntate sono e quando escono tutte su RaiPlay? Date e anticipazioni

Torna in anteprima su RaiPlay Mare Fuori 3, la serie tv che apre le porte sulla vita all’interno dell’Istituto di pena minorile di Napoli, con protagonisti Carolina Crescentini e Carmine Recano e diretto da Ivan Silvestrini. Gli appassionati della fiction si chiedono quante saranno le puntate in onda per questa stagione. Una curiosità alla quale cercheremo di dare una risposta.

Quante sono le puntate di Mare Fuori 3

Mare Fuori 3, la serie tv nata da un’idea di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, torna con 12 puntate. Nei prossimi episodi saranno, ancora una volta, i giovani detenuti ad essere al centro delle vicende. Ragazzi che hanno sbagliato e che all’interno del penitenziario cercano di redimersi. Storie di vita di giovani che alternano a quelle di adulti che li sostengono e li indirizzano verso un futuro migliore.

La terza stagione prenderà il via il 15 novembre 2023 su Rai 2 partire dalle 21 e 25. Si tratterà di sei appuntamenti in prima serata. Anche se per dare un assaggio a tutti gli appassionati della serie RaiPlay manderà in onda i primi sei episodi che sono visibili dalla mezzanotte del 1 febbraio.

Quale sarà la trama

Unica indiscrezione sulla trama dei prossimi episodi è che i protagonisti della fiction farà i conti con progetti per affrontare la vita. Sono ormai cresciuti e devono pensare a cosa fare una volta fuori dal penitenziario. Scelte non facili per il gruppo di giovani abituati a vivere nella struttura, dove hanno creato la propria quotidianità e i propri rapporti.

Qual è la programmazione completa

Se le prime sei puntate sono già in onda, resta da sapere quando escono le altre sei. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è la programmazione completa delle nuove puntate in onda su Rai 2: prima puntata (episodi 1 e 2) in onda su Rai 2 dal 15 febbraio 2023; seconda puntata (episodi 3 e 4) in onda su Rai 2 dal 22 febbraio 2023; terza puntata (episodi 5 e 6) in onda su Rai 2 dall’1 marzo 2023; quarta puntata (episodi 7 e 8) in onda su Rai 2 dall’8 marzo 2023; quinta puntata (episodi 9 e 10) in onda su Rai 2 dal 15 marzo 2023 e sesta puntata (episodi 11 e 12) in onda su Rai 2 dal 22 marzo 2023.