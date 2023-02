A che ora ci sarà il cast di Mare Fuori stasera a Sanremo 2023? Scaletta e programma

Accesi i motori per la quarta, imperdibile serata di Sanremo 2023! La kermesse è giunta alla sua 73esima edizione e anche questa sera è pronta a deliziare il suo affezionato pubblico con tanta bella musica e degli ospiti davvero di eccezione! Prima di svelare qualche dettaglio su ciò che vedremo in questo quarto appuntamento, è bene ricordare che il Festival andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40 e sarà possibile vederlo anche in diretta streaming su Rai play. Alla co-conduzione questa sera – dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paolo Egonu, ci sarà la comica Chiara Francini che, senza dubbio, strapperà più di un sorriso al pubblico in sala e ai telespettatori. Tornado invece agli ospiti che questa sera calcheranno il palco dell’Artiston, c’è sicuramente molta attesa per il cast della seguitissima serie Mare Fuori, ma a che lo vedremo?

Orari quarta serata Sanremo 2023: scaletta ufficiale dei duetti e a che ora si esibiscono i cantanti

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2023

Iniziamo subito col dire che i ragazzi dell’amata e fortunata serie napoletana firmata Rai si esibiranno in gruppo nella canzone “O Mar For”, che altro non è che la sigla ufficiale della fiction. Questa canzone, senza dubbio, ha contribuito, giocato un ruolo nel successo riscosso dalla serie. Le sue parole sono, infatti, in grado di arrivare dritto al cuore e se a queste si aggiunge una melodia orecchiabile ed in grado di conquistare davvero tutto, il successo è presto spiegato.

La canzone è cantata da Matteo Paolillo che nella serie interpreta il personaggio di Edoardo Conte e realizzata anche grazie al lavoro del compositore italiano Stefano Lentini. Oltre ad essere la sigla, ‘O Mar For’ è anche un rimando ricorrente usato spesso dai personaggi che trovano proprio nell’odore e nel suono del mare – visibile dalla finestra del carcere – la forza ed il coraggio di andare avanti. Insomma, la carte per sfondare anche questa sera al Festival ci sono davvero tutte.

I duetti e le cover della quarta serata di Sanremo

Ricordiamo anche che la quarta serata è dedicata alle cover e ai duetti. Ecco quali saranno i duetti e le cover della quarta serata di Sanremo 2023: