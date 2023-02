Mare Fuori, Carolina Crescentini lascia la serie? “Non posso dire nulla”

Carolina Crescentini è uno dei personaggi più importanti della serie del momento: Mare Fuori. Da pochissimo è uscita la terza stagione e continua il record di visualizzazioni, ma c’è qualche spiacevole novità in arrivo. Secondo alcune voci, Carolina sta per lasciare definitivamente il cast della serie, ma sarà vero? Ecco tutto quello che sappiamo

La terza stagione di Mare Fuori

Mercoledì 1 febbraio è uscita su RaiPlay la terza stagione della serie più vista d’Italia dal titolo “Mare fuori“, che racconta le vicende di un carcere minorile di Napoli che affaccia, appunto, sul mare. Il 15 febbraio la serie andrà in onda anche in prima serata su Rai2. Le prime due stagioni vantano più di 50milioni di visualizzazioni su RaiPlay, mentre su Netflix è rimasta in cima alle classifiche per ben 4 mesi. Tutti i fan sono ormai affezionatissimi a tutti i personaggi, ma forse c’è una spiacevole sorpresa dietro l’angolo, e riguarda proprio la direttrice dell’istituto penitenziario minorile, interpretata da Carolina Crescentini.

Carolina Crescentini lascia la serie?

La grande domanda che attanaglia il pubblico che ha appena iniziato a guardare la nuova stagione della serie è solo una: Carolina Crescentini rimarrà o se ne andrà? Lei ha dichiarato: “Non posso dire nulla, ma il personaggio che ho interpretato mi ha insegnato una grande lezione e ci sono molto legata”. Pare che ad un certo punto, la direttrice del carcere che lei interpreta, dal nome Paola Vinci, sarà allontanata dall’istituto. Sembrerebbe, quindi, una questione legata alla trama della serie, ma i fan non sono convinti. Per quale motivo dovrebbe andarsene? C’è chi ipotizza che l’allontanamento avvenga a causa di qualche disguido per la sua relazione con il comandante della polizia penitenziaria interpretato da Carmine Recano, dato che lui sta tradendo la moglie e il figlio. Cosa succederà davvero? Per ora, l’attrice non vuole rilasciare dichiarazioni.