Paola e Chiara sono sposate? Chi sono i mariti, figli e vita privata delle cantanti a Sanremo 2023 con Furore

Paola e Chiara sono tornate alla ribalta dopo il successo che le aveva riservato un posto di prim’ordine tra i miti della canzone leggera all’italiana, scalando le le classifiche musicali del 2000 con Vamos a bailar (esta vida nueva), e altri successi che sicuramente molti lettori ricorderanno. Ma ora che saranno presenti anche per questa imminente edizione di Sanremo 2023, si affollano le domande su di loro: cosa fanno oggi? Sono sposate? Hanno dei figli? Cerchiamo di fare chiarezza.

Paola e Chiara cosa fanno oggi? Vita privata e curiosità

Il mitico duo composto dalle sorelle Paola e Chiara, di Milano, famose soprattutto negli anni Novanta e Duemila per le loro canzoni pop che hanno letteralmente intasato le teste degli italiani, per radio, sulle spiagge, ovunque, sarà nuovamente sul grande palco dell’Ariston, in questa rinnovata edizione di Sanremo 2023. Il duo, dopo tanto successo, però si era sciolto nell’ormai lontano 2013, causando un enorme dispiacere in tutti i fan. Per anni silenzio. E ora, forse, c’è speranza. Ma cosa fanno nella loro vita privata?

Paola Iezzi, compagno e vita privata

Partiamo da Paola Iezzi, la sorella mora, nata a Milano il 30 marzo 1974, pertanto la cantante è del segno zodiacale dell’Ariete. Sul fronte privato, Paola è legata emotivamente e sentimentalmente a Paolo Santambrogio, uno dei fotografi più ricercati degli ultimi anni. La loro unione sentimentale e l’inizio della loro relazione risale all’anno 2007, e sembra perdurare con una certa tenacia, a gonfie vele. Per il momento, però, i due ancora non pensano al matrimonio, e forse potrebbe essere proprio questo il segreto del loro successo. I due, inoltre, non hanno figli. Un amore vissuto da sempre lontano dalle telecamere. In una intervista non proprio recente, durante una puntata di Vieni da Me, il programma presentato da Caterina Balivo, Paola ha detto: ”Mi ha scritto lui e io uscivo da una storia un po’ travagliata. Avevo visto un po’ le sue foto, avevo capito che era un fotografo molto bravo e mi piaceva il tipo”.

La bionda Chiara e le sue scelte radicali

Per quanto riguarda la bionda Chiara invece, anche lei come la sorella è nata a Milano, il 27 febbraio 1973, di un anno più grande, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Lei ha 49 anni. Nel 2013 decide insieme alla sorella di sciogliere definitivamente il loro duo e il loro sodalizio musicale, intraprendendo un progetto diverso. Chiara, soprattutto, ha operato delle scelte molto radicali, sia professionalmente che sentimentalmente, ma sempre rimanendo in ambito artistico. Ha un marito, si chiama Meir Cohen, un ex rabbino ebraico. Anche lei, poi, si è convertita all’ebraismo, nel 2008. In una intervista a Vanity Fair, Chiara ha dichiarato: ”Lui non ama essere pubblicato, per quel servizio la comunità ebraica lo aveva un po’ attaccato. Meir è un Cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. Però… ci siam sposati”.