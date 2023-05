Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Arriva il weekend e torna come sempre l’imperdibile appuntamento con il salotto di Verissimo. Si tratta ormai di un “classico” del sabato e della domenica pomeriggio su Canale 5: protagonista sempre lei, la bravissima e bellissima Silvia Toffanin che anche questo weekend ci terrà compagnia con i suoi tantissimi ospiti. A popolare lo studio Mediaset ci saranno come sempre VIP e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto alla padrona di casa. Ma quali saranno gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023? Ecco tutte le anticipazioni.

Ospiti Verissimo sabato 13 maggio 2023

Partiamo dalla giornata di sabato. In studio ci sarà, direttamente da Amici, il cantante Aaron. Sempre per rimanere nel mondo della musica un duo che è tornato a farci ballare e sognare all’ultimo Sanremo: stiamo parlando di Paola e Chiara ospiti sabato da Silvia Toffanin. Tornando al talent condotto da Maria De’ Filippi su Canale 5 a Verissimo vedremo anche la ballerina Maddalena e il cantante “dall’animo sensibile” Cricca. In studio anche la grande artista Arisa.

In aggiornamento

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti della puntata di domenica 14 maggio 2023

Passiamo alla puntata di domenica 14 maggio 2023. L’appuntamento con Verissimo, come sempre, è dalle 16.30 su Canale 5. Per quanto riguarda gli ospiti in studio troveremo Hilal Altinbilek, ovvero Zuleyha di Terra Amara (e fan e telespettatori della serie non vedono l’ora di vederla dal vivo!). Sempre da Amici avremo poi il parterre completo dei finalisti di questa edizione.

In aggiornamento