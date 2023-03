Come sta oggi il figlio di Paola Caruso? Il racconto a Verissimo, Michelino è tornato a camminare

La soubrette Paola Caruso oggi pomeriggio tornerà negli studi di Verissimo e racconterà a Silvia Toffanin tutti gli aggiornamenti sulla salute di Michelino, suo figlio. Sembra che ci siano buone notizie e che il piccolo stia meglio, ma scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti in anteprima.

La malattia di Michele, figlio di Paola Caruso

La showgirl sta affrontando un periodo molto difficile e sta crescendo il piccolo Michele tutta da sola. L’ex compagno Francesco Caserta non ha riconosciuto il figlio ed è scappato sparendo nel nulla. Non solo, è stato anche vittima di un caso di malasanità in Egitto. Un medico ha fatto una puntura al piccolo Michele e dopo l’evento, ha smesso di deambulare. In poche parole, dopo quella tragica puntura non camminava più, perdendo momentaneamente l’uso delle gambe. Oggi, però, sembra che le cose vadano un po’ meglio. E per fortuna!

Come sta oggi il figlio di Paola Caruso?

La storia di Michele ha conquistato il cuore di tutti e gli aggiornamenti della mamma sulla sua salute stanno per arrivare. Sembra ci siano buone notizie in vista: il piccolo sta reagendo molto bene al percorso di fisioterapia. Le sedute sono costanti e molto impegnative per un bimbo così piccolo, ma dopo aver perso momentaneamente l’uso delle gambe, è arrivata la buona notizia. Michele è tornato a camminare! La gioia della madre è inspiegabile e anche se il percorso di riabilitazione sarà ancora lungo, con pazienza e coraggio raggiungerà la piena riabilitazione.

L’annuncio social

L’ex concorrente di “Avanti un altro” ha annunciato la notizia sui social in preda alla gioia. Un modo del tutto originale per dichiarare al mondo che finalmente Michele è tornato a camminare. L’ha fatto nel Museum of Dreams di Milano, con cui ha collaborato. Le foto pubblicate su Instagram sono magiche e nella didascalia ha scritto: “Soltanto chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.