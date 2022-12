Perché Paola e Chiara si sono divise? Il ritorno a Sanremo 2023

Paola e Chiara sono già nel pantheon del mito per moltissimi italiani appassionati di musica pop contemporanea. E, come era prevedibile, quando Paola Iezzi e sua sorella Chiara hanno deciso di sciogliere il loro duo, la maggior parte dei fan l’ha presa davvero molto male. Inseparabili, inscindibili, nessuno riusciva a credere a quella notizia. E, nel frattempo, in molto hanno fatto di tutto per fare in modo che la scelta fosse reversibile, cercando di spronarle ad un possibile ritorno, di ripensarci, magari un giorno, almeno per una occasione importante. Che sia proprio questo festival di Sanremo 2023 l’occasione che in molti aspettavano per spingere sull’acceleratore? In passato, comunque, le improvvisate non sono mancante: come ad esempio il dj set a Milano della cantante mora con l’improvviso ingresso all’evento anche della partner della bionda, oppure quel giorno in cui le due sono salite a sorpresa sul palco di Bibione per il concerto dell’amico Max Pezzali.

Pechino Express 2023, Paola e Chiara nel cast? Ecco tutti i possibili concorrenti

Paola e Chiara, l’iconico duo e le ragioni della rottura

Di recente, durante una delle sue dirette Instagram, Paola Iezzi è tornata a parlare di questo e dopo aver ringraziato tutti per il calore ricevuto, ci ha tenuto a fare chiarezza e spiegare una volta per tutte perché c’è stata la divisione dell’iconico duo musicale più amato di sempre. L’artista ha voluto sottolineare che tra loro due, ormai, le cose non andavano molto bene: molta tensione e nervosismo e facevano fatica a “tenere botta”. Una situazione che non faceva bene ad entrambe, portandole alla dura decisione di scindere il duo musicale, e prendersi così una pausa meditativa. Una pausa sì, che però, come nelle migliori storie d’amore, è sinonimo di rottura definitiva. Nervi tesi sul lavoro, ma non solo. Anche nella vita privata: hanno accusato varie difficoltà, come il non riuscire più a viaggiare allo stesso ritmo. Paola ha confessato: “(…) non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.”

Una reunion per Sanremo 2023?

Sul tema caldo di una reunion definitiva, e non momentanea, ha detto: ”Chi lo sa, vediamo!”, lasciando comunque un barlume di speranza per i fan più accaniti, che da tanto, troppo, tempo sperano di vederle nuovamente riunite sotto l’insegna di un nuovo brano musicale. Poi, alla fine, per aumentare ancora di più le aspettative, la cantante ha detto che se ci sarà un ritorno, sarà solamente grazie al supporto dei fan: “[…] perché ci avete inondato con questo amore che non si è mai spento.” Chissà, dunque, se proprio questo nuovo Sanremo 2023 sarà l’occasione giusta. Intanto, Paola ha annunciato una diretta condivisa su Instagram proprio con Chiara, che potrebbe iniziar a spezzare finalmente il sortilegio che le tiene ancora separate.