Bridgerton 3 su Netflix: quando esce, cast, trama e anticipazioni della terza stagione

Su Netflix, si avvicina l’esordio di una delle serie televisive più amate dai telespettatori. Si tratta, come avrete potuto intuire dal titolo, di Bridgerton 3. La serie televisiva, che ha ammaliato milioni di utenti in tutto il globo, è stata una “gallina dalle uova d’oro” per la piattaforma di streaming, al pari di grandi prodotti come La Casa di Carta, Elitè oppure Squid Game.

Cosa sappiamo su Bridgerton 3?

I dirigenti di Netflix hanno puntato fin dal primo minuto sul prodotto Bridgerton. Dopo l’immenso successo della prima stagione, la piattaforma aveva fatto firmare un contratto fino a una quarta stagione alla produzione, nonostante questa non avesse ancora ultimato i lavori sul secondo capitolo della storia. Con lo charme inglese, i produttori in merito avevano annunciato trionfanti sui social:

“Stimati membri dell’Alta Società,

A quanto pare abbiamo un annuncio piuttosto speciale.

Bridgerton tornerà con le stagioni 3 e 4.

Questa scrittrice dovrà acquistare più inchiostro…

Distinti saluti

Lady Whistledown”.

Le riprese della terza stagione

Dopo l’uscita della seconda stagione il 25 marzo 2022, finita questa i fan hanno atteso l’annuncio dell’inizio di un terzo capitolo della storia. Al momento ancora non è stata comunicata una data per l’inizio della nuova stagione, ovvero la terza, considerato come questa stia venendo ancora girata dal cast. Secondo le fonti legate a Netflix, le riprese sono iniziate il 20 luglio 2022. Un momento storico, considerato come la stessa piattaforma ha immortalato il momento con un video, poi lanciato sui suoi canali social.

Vedendo le tempistiche, è possibile ipotizzare come Bridgerton 3 possa arrivare su Netflix nei primi mesi del 2023. La storia infatti ha fatto breccia nei fan, basandosi sui romanzi di Julia Quinn e le sue bellissime storie sviluppate nell’alta società londinese durante il periodo della Reggenza inglese. Un racconto fatto di tradizione, classe e soprattutto stile, cui i fan di mezzo mondo non hanno potuto fare a meno.