Bridgerton 3: iniziate le riprese della nuova stagione

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: la terza stagione di Bridgerton si farà. Netflix lo aveva già annunciato ad aprile del 2021, ma ora le riprese sono iniziate e i sostenitori non vedono l’ora di sapere quando andrà in onda il terzo e imperdibile capitolo. C’è già la data di uscita? E quale sarà la trama?

La trama della terza stagione di Bridgerton

Quasi sicuramente la terza stagione sarà ispirata al terzo capitolo della saga letteraria di Julia Quinn dal titolo ‘La proposta di un gentiluomo’. Ma è ancora troppo presto per capire cosa succederà: quello che è certo è che le riprese sono iniziate, gli attori sono in scena e i nuovi episodi stanno prendendo forma.

Quando andrà in onda?

Le riprese hanno preso il via lo scorso 24 maggio, quindi è ancora troppo presto per la messa in onda. I nuovi episodi, molto probabilmente, sbarcheranno su Netflix tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 2023. Ma l’attesa, sicuramente, ne varrà la pena!