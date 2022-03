Carolina Crescentini: chi è, età, carriera, film, matrimonio, chi è il marito, altezza, Instagram, matrimonio, occhiaie, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Carolina Crescentini, ma conosciamola ancora meglio!

Chi è Carolina Crescentini, film e carriera

Carolina Crescentini è nata a Roma il 18 aprile del 1980 ed è una nota attrice, doppiatrice e modella. Carolina è cresciuta a Monteverde, ha conseguito il diploma e poi si è iscritta alla facoltà di Lettere. Dopo aver frequentato dei laboratori teatrali e la scuola di recitazione, è stata ammessa al Centro sperimentale di cinematografia dove si è diplomata nel 2006. Da lì ha iniziato la sua carriera di attrice con piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione, ma è nel 2006 che ha esordito sul grande schermo con il film h20odio. Da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro e questa sera la rivedremo in televisione nel film dedicato a Nada “La bambina che non voleva cantare” in onda su Rai 1 in prima serata.

Chi è il marito, figli e matrimonio

Carolina Crescentini dal 2017 ha una storia d’amore con il cantautore Francesco Motta. I due il 7 settembre del 2019 sono convolati a nozze.

Instagram

L’attrice ha un profilo Instagram @carolcrasher e vanta 159 mila followers.