Francesco Motta, chi è il marito di Carolina Crescentini: età, carriera, canzoni, padre, sorella, altezza, Instagram, matrimonio

Tra gli ospiti anche Carolina Crescentini, ma conosciamo meglio il marito e cantautore Francesco Motta.

Chi è il marito di Carolina Crescentini, carriera

Francesco Motta è nato a Pisa il 10 ottobre del 1986 ed è un noto cantautore e polistrumentista. Nel 2006 ha fondato, insieme agli altri, il gruppo Criminal Jokers, band nata con una matrice busher-punk: il gruppo ha esordito nel 2010, ma nel frattempo Motta ha iniziato a suonare come polistrumentista nei concerti di Nada, Zen Circus, Giovanni Truppi. Nel 2013 si è trasferito a Roma, ha iniziato gli studi in composizione per film e ha composto le colonne sonore di diverse pellicole e documentari, ma è nel 2016 che ha debuttato come solista con l’album ‘La fine dei vent’anni’. Da lì un successo dopo l’altro e il 20 giugno del 2019 è stato annunciato tra i candidati per la Targa Tenco 2019 nella categoria ‘Canzone singola’ con Dov’è l’Italia.

Il matrimonio: figli e vita privata

Dal 2017 il cantautore è legato sentimentalmente all’attrice Carolina Crescentini. I due si sono sposati il 7 novembre del 2019 e per ora non hanno figli.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @mottasonoio vanta 121 mila followers.