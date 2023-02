Mare Fuori 3 su Rai 2, anticipazioni prima puntata: episodi di mercoledì 15 febbraio, Carmine in pericolo

Anticipazioni Mare Fuori 3 su Rai 2, cosa vedremo nella prima puntata in onda oggi mercoledì 15 febbraio 2023. E’ una delle serie targata Rai di maggior successo e dopo la presentazione perfino a Sanremo le vicende dei ragazzi “difficili” di Mare Fuori, dopo essere state messe a disposizione su Rai Play in anteprima, tornano ad occupare anche la prima serata del palinsesto di Rai 2. Ma cosa vedremo in questa nuova stagione? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Mare Fuori 3 cosa vedremo nei primi episodi della terza stagione

Stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, su Rai dalle 21.20, andranno in onda i primi due episodi del terzo capitolo della serie con Carolina Crescentini. Il primo si intitola “L’odio necessario” mentre il secondo “Il richiamo del sangue“. La trama riprenderà quindi in modo turbolento e regalerà sin dall’inizio emozioni molto forti. Secondo le anticipazioni di Mare Fuori 3 la nuova stagione si apre con Rosa Ricci che si farà arrestare con l’intento di vendicare i fratelli. Cardiotrap è sconvolto ed attende che arrivi la notizia della morte di Fabio. Paola intanto vuole interrompere la sua relazione con Massimo. Ricordiamo che la serie è già disponibile con tutte le puntate e (dunque anche con il finale) in streaming su Rai Play.

Mare Fuori 3, Ciro è vivo? Anticipazioni e trama della terza stagione

Il cast di Mare Fuori, i nuovi personaggi

Tra le new entry di questa terza stagione ci sarà Giuseppe Pirozzi, giovanissimo attore che ha preso parte fin dalla tenera età a diversi film e serie tv, non tralasciando le tavole del palcoscenico. Tra gli altri protagonisti troviamo Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) che torneranno dunque per altre due stagioni (dopo la terza ci sarà anche la quarta stagione di Mare Fuori).

