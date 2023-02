Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo (Carmine di Mare Fuori) sono fidanzati? Ultime news

La famosa ballerina di Amici e l’attore di Mare Fuori sono fidanzati? Elena D’Amario è finita al centro del gossip insieme a Massimiliano Caiazzo: in base a numerosi indizi emersi dalle loro pagine social pare che abbiano una relazione d’amore. Ecco tutto quello che sappiamo.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono una coppia?

Questa domanda se la stanno facendo un po’ tutti e nelle ultime ore sono arrivati tantissimi indizi che sembrerebbero attestare una love story tra Elena e l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori. La prima segnalazione risale all’agosto dell’estate scorsa, in cui entrambi, per ben due volte, hanno condiviso la stessa canzone nelle storie. La prima volta entrambi hanno pubblicato su Instagram: “Poetry: How Does it feel?”, a pochi minuti di distanza, ed entrambi su uno sfondo nero. Dopo qualche giorno hanno condiviso “Rossetto e Cioccolato?” di Ornella Vanoni, sempre durante lo stesso giorno. Sicuramente i due si conoscono, dati i molti likes che si scambiano sui social. L’unica spiegazione potrebbe essere l’aver visto la canzone condivisa, magari riaverla ascoltata dopo tanto tempo e averla ricondivisa, come può accadere tra followers. Eppure, c’è qualcosa che non torna in questa ipotesi.

Ultime news sulla coppia

Dopo gli indizi della scorsa estate, di cui forse i due si sono resi conto e hanno fatto molta più attenzione alle condivisioni, non ci sono stati altri motivi di sospetto. Fino a quando, circa un mese fa, la regina del gossip online Deianira Marzano ha condiviso una foto nelle sue stories in cui ci sono due persone che non si vedono molto bene, ma che somigliano proprio ad Elena D’Amario e Massimiliano. Insieme allo scatto condivide anche il messaggio di una sua follower: “Li abbiamo visti anche io e mia sorella, lei alla Rinascente e io al Mc, ho provato a fare una foto ma non si vede bene”. I due non hanno né smentito né confermato il flirt, resta il fatto che comunque sono grandi amici e chissà, forse anche qualcosa in più.