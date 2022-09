Elena D’Amario è fidanzata con Massimiliano Caiazzo: l’amore tra la ballerina e l’attore di Mare Fuori

Stando alle ultime indiscrezioni, la ballerina Elena D’Amario avrebbe scelto proprio l’attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo, come suo nuovo fidanzato. Ma si tratta davvero di voci fondate?

Un nuovo fidanzato per Elena D’Amario?

Diciamolo chiaramente, sin da subito e senza mezzi termini: no, non ci sono foto che ritraggono Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme. Dunque, nessuna prova concreta, empirica. Tuttavia, i fan più sfegatati dei due noti personaggi sono pronti a giurare che i due siano fidanzati.

Gli indizi sulla loro frequentazione arriverebbero esclusivamente dai social: da qualche settimana, infatti, come hanno notato alcuni followers, nelle rispettive stories di Instagram si avvisterebbero luoghi e contenuti molto simili. Che si tratti di semplici coincidenze?

Gli indizi a favore

Il noto portale Whoopsee riporta la notizia secondo cui si Elena D’Amario che Massimiliano Caiazzo avrebbero postato entrambi la stessa canzone su Instagram. Stiamo parlando, nello specifico, del brano di Akua Nari dal titolo Poetry: How does it feel?.

Ma la questione non si esaurisce qui: il brano sarebbe stato messo online dalla ballerina e dall’attore nello stesso orario e non è la prima volta che fra loro si percepisce uno scambio di dediche simile. Tra le altre cose, nei giorni scorsi, un altro dettaglio simile: Elena e Massimiliano hanno scelto come canzone Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni.

I dettagli nelle stories di Instagram

C’è chi poi, ha voluto approfondire l’esame dei dettagli e scovare ulteriori coincidenze. Non solo le canzoni, comunque, sono le stesse, ma anche gli smile e le emoji usate dalla D’Amario e Caiazzo. I due ”piccioncini” hanno usato nelle loro storie un drago; anche qui si tratta di coincidenza? Certamente, a giudicare dai like che si scambiano sul social, comunque, è chiaro che i due provino attrazione l’uno per l’altra.

Chi è il nuovo fidanzato della ballerina?

Ma chi è veramente il fortunato, o presunto tale? Massimiliano Caiazzo è uno dei protagonisti di Mare Fuori, la serie che sta avendo enorme successo sulla piattaforma Netflix. Il presunto nuovo fidanzato di Elena D’Amario è originario di Napoli, ed è nato il 28 agosto del 1996. Oggi ha 26 anni. Lo abbiamo visto, ad esempio, in: