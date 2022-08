Netflix, serie tv e film in uscita a settembre 2022: il catalogo completo

Settembre è quasi arrivato e con lui il catalogo Netflix si aggiorna. In arrivo tante nuove serie tv e film sulla piattaforma streaming. Dal debutto della quinta stagione di Skam Italia al secondo capitolo di Fate: The Winx Saga, ecco tutte le novità.

Leggi anche: Netflix: famosissima serie in arrivo a Frosinone

Le novità di settembre

Come anticipato questo settembre arriverà la quinta stagione di SKAM Italia e Cobra Kai, ma anche il secondo capitolo delle Winx e poi ancora il debutto del documentario sulla venditrice italiana più famosa di sempre, Wanna Marchi.

Per gli appassionati del genere thriller arriva Il diavolo in Ohio. Ma vediamo nel dettaglio tutte le serie e i film che troveremo a settembre nel catalogo Netflix.

Cobra Kai 5 (9 settembre)

Torna a settembre Cobra Kai con la sua quinta stagione. La serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984, continua con nuovi episodi.

Fate: The Winx Saga 2 (16 settembre)

Settembre sarà anche il mese di Fate: The Winx Saga 2, la serie tratta dal cartone animato dell’italiano Iginio Straffi, Winx Club, torna con nuovi episodi. Nella seconda stagione la scuola è ricominciata sotto l’occhio della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è “scomparsa” e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all’anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi.

Leggi anche: Mercoledì: su Netflix la serie TV di Tim Burton sulla Famiglia Addams

Wanna (21 settembre)

Questa docuserie crime esplora lati personali e intimi della storia di Wanna Marchi e di un momento storico della TV italiana.

Tutte le uscite Netflix di settembre 2022