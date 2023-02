Come sta Giovanni Allevi? La malattia e il messaggio ai fan: ‘Non sto bene’

Giovanni Allevi da qualche mese ha annunciato ai suoi fan di avere una grave malattia che lo sta costringendo a numerose terapie molto invadenti. Il cancro maligno gli è stato diagnosticato circa un anno fa e a oggi la chemioterapia è quotidiana. Il musicista non si perde d’animo e mantiene il sorriso, ma confessa ai fan di non stare affatto bene. Ecco cosa sta succedendo e come sta.

Come sta Giovanni Allevi?

Giovanni Allevi, il grande pianista e compositore musicale, sta affrontando il periodo più brutto della sua vita, come dice spesso. Ha 53 anni e all’inizio dell’anno scorso gli è stato diagnosticato un cancro grave, nello specifico si tratta un mieloma multiplo che ha attaccato ossa e vertebre. La situazione è abbastanza grave ed è sottoposto ad una chemioterapia piuttosto violenta. Non si nasconde dietro la malattia e si mostra spesso nell’ospedale ai suoi fan con post e storie su Instagram

La malattia e il rapporto con i fan

La malattia non l’ha portato ad allontanarsi dai fan, anzi. Condivide la sua terapia e il suo viaggio interfacciandomi spesso con tutti coloro che lo sostengono da anni. Milioni sono i messaggi che riceve in cui gli chiedono “Come stai?”, “Come procedono le cure?” e lui ha risposto di non stare bene. Il mieloma gli ha procurato diverse fratture ossee in molte aree del corpo, in particolare le vertebre, e alcune di queste sono inoperabili. La sua musica però non si ferma e nei momenti in cui si sente un po’ meglio e ritrova un po’ di forze, il suo primo pensiero è proprio il pianoforte.

Il messaggio ai fan

Su Instagram condivide molte foto delle cure ospedaliere con i fan, con l’intento di trasmettere un messaggio positivo di speranza e coraggio. Di recente ha dichiarato: “Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”. Così tutti i fan fanno il tifo per lui e lo sostengono inviandogli messaggi d’amore ogni giorno e non vedono l’ora di vederlo tornare a splendere davanti al suo amato pianoforte. Uno degli ultimi post dal letto di ospedale ha commosso tutti: “Aspettatemi“, così Allevi chiude la descrizione della foto.