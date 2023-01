Come sta oggi Giovanni Allevi? La malattia del pianista

Il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi da qualche mese soffre di un mieloma. «Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare», le parole del musicista che attualmente è ricoverato alI’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Il tumore che ha colpito Giovanni Allevi: come sta il pianista?

L’artista ha spiegato più volte che la sua «angoscia più grande» è quella di arrecare dolore ai suoi familiari e ai tutti i suoi fan. Sono tanti i concerti e gli eventi che Allevi ha dovuto saltare per via del suo mieloma definito da lui stesso «un suono dolce». Dopotutto, la malattia del noto pianista ha scioccato tutti i suoi fan quando l’artista decise di parlarne pubblicamente attraverso la stampa e i social network. Proprio per curarsi, Allevi ha smesso di pubblicare continuamente sui propri profili social.

Quando lo fa, però comunica di combattere la malattia. La volontà di tornare a fare musica quanto prima, magari in un concerto seguito dai suoi fan. Proprio per esorcizzare il male che lo ha toccato, il mieloma, addirittura Allevi ci ha composto una sinfonia dedicata alla malattia e, in quello che ci auguriamo, un percorso di veloce guarigione. Come detto dallo stesso musicista, un brano che vorrebbe quanto prima far ascoltare al proprio pubblico.

Ovviamente un cancro debilita e la strada per una guarigione di Allevi, è ancora molto lunga. Ma lo spirito con cui sta combattendo la propria malattia, sembra far sperare i tanti fan in una graduale ripresa dell’artista. Pubblico che aspetta di rivederlo quanto prima su un palco, magari incantando tutte le persone con le sue magiche melodie al pianoforte.