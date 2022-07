Giovanni Allevi, come è morta la sorella Maria Stella: la scoperta nella casa di Ascoli

Una notizia sconvolgente, una scoperta terribile: Maria Stella, la sorella del noto compositore Giovanni Allevi, la scorsa notte è stata trovata senza vita, nella sua casa di Ascoli Piceno.

La sorella di Giovanni Allevi si è suicidata?

A dare l’allarme un familiare perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Poi, la macabra scoperta: il suo cadavere in casa. Secondo chi indaga, si tratterebbe di un suicidio, di un gesto volontario, anche se non sono stati trovati biglietti o messaggi di addio. La donna viveva da sola proprio in quell’abitazione ed era un’insegnante. Ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza e capire se si sia trattato o meno di un gesto estremo.

La malattia del compositore

Poche settimane fa Giovanni Allevi aveva spiegato ai suoi followers di essere malato. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Oggi a questo si aggiunge, purtroppo, altro dolore.