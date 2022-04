Giovanni Allevi: chi è, età, carriera, canzoni, concerti, dove vive, chi è la moglie, figli, libro, ultimo album, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Giovanni Allevi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è Giovanni Allevi, la biografia

Giovanni Allevi è nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile del 1969 ed è un noto pianista, compositore e scrittore. Dopo il diploma in pianoforte al conservatorio di Perugia nel 1990 e in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Allevi si è laureato in Filosofia con 110 su 110 e lode all’Università degli Studi di Macerata, poi ha frequentato l’Accademia internazionale di Alto Perfezionamento di Arezzo.

Gli esordi

Nel 1991 ha anche adempiuto all’obbligo di leva nella Banda Musicale dell’esercito Italiano in veste di pianista solista: ha eseguito la Rapsodia in blu e il Concerto di Varsavia. Da lì un successo dopo l’altro e una carriera brillante alle spalle. Allevi, infatti, ha iniziato a presentare in concerto un repertorio comprendente le proprie composizioni per pianoforte solista, oltre a brani dei grandi come Chopin, Bach, Beethoven e Ravel. Nel 1996, invece, ha musicato la tragedia Le troiane di Euripide e ha vinto il premio speciale per le migliori musiche di scena, mentre l’anno dopo ha vinto le selezioni internazionali per giovani concertisti al Teatro San Filippo di Torino.

La carriera musicale

Da Ascoli Piceno Allevi si è trasferito a Milano e in un primo momento ha lavorato con Jovanotti, poi la Universal Italia ha deciso di pubblicare nel 1997 il primo album del pianista dal titolo ’13 Dita’ e prodotto in studio da Saturnino. Allevi, quindi, ha collaborato con loro in concerti pop, ha aperto i concerti di Jovanotti durante il tour L’Albero e nel 1998 ha realizzato la colonna sonora del cortometraggio Venceremos. Nel 2005 si è esibito gratis a New York insieme ad altri gruppi italiani e nello stesso anno ha pubblicato il suo terzo album per pianoforte, mentre nel 2015 ha composto il nuovo inno della Serie A.

Il concerto al Senato

Nel 2008 Allevi ha tenuto il concerto di Natale presso l’Aula del Senato della Repubblica Italiana. Ha diretto l’orchestra sinfonica e i proventi sono stati devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Chi è la moglie e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Giovanni Allevi è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista e sua manager. Dal loro amore sono nati due figli, Leonardo e Giorgio.

Giovanni Allevi: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giovanniallevi vanta oltre 53 mila followers.