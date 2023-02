Malattia Vittoria Belvedere: cos’è il morbo di Basedow

Vittoria Belvedere, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 9 marzo, in passato, ha scoperto di avere il morbo di Basedow, la più comune causa di ipertiroidismo e che è molto frequente nelle donne. Una patologia che la Belvedere ha scoperto di avere in passato in seguito ad alcuni sbalzi ormonali e ad una forma di acne molto invasiva.

La malattia di Vittoria Belvedere

A parlarne, in un’intervista rilasciata proprio nel salotto di Vieni da me fu proprio l’attrice. “Anni fa mi hanno riscontrato un problema alla tiroide, mi hanno detto che non avrei più potuto avere figli. Io mi sono informata e ho saputo che nel caso di un’altra gravidanza, se avessi avuto problemi, sarei potuta guarire togliendo la tiroide. Non c’era un rischio di vita. Così sono rimasta incinta della mia terza figlia Emma, ma mentre ero sul set la tiroide mi è esplosa, il collo era gonfissimo e non si distingueva più dal viso. Mi hanno tolto la tiroide, poi ho dovuto fare radioterapia e ho perso i capelli”, ha raccontato la Belvedere come riporta il portale Urban Post.

Il morbo di Basedow è un ipertiroidismo autoimmune che colpisce la tiroide. Tra i sintomi troviamo l’irritabilità, la debolezza muscolare, i problemi di sonno, un battito cardiaco accelerato, la scarsa tolleranza al calore, la diarrea e la perdita di peso. Le cause della malattia, invece, non sono del tutto chiare anche se, pare, possano essere riscontrate in un mix di fattori genetici e ambientali. Come si cura il morbo di Basedow, allora? Al momento, la medicina moderna ci indica che sono tre le strade percorribili: quella farmacologica, la radiometabolica e quella più invasiva, ovvero la pista chirurgica. Solitamente, come si legge sui siti specializzati, il primo passo per curare la malattia è il trattamento farmacologico.