The Ferragnez 2 quando esce? Trama e anticipazioni

Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e i rumors che stanno caratterizzando una delle coppie più seguite dei social, Chiara Ferragni e Fedez saranno, tra non molto, protagonisti della docuserie The Ferragnez! Quest’ultima, al pari della precedente, verrà trasmessa su Prime Video ma quali saranno gli argomenti che verranno affrontati e quando è previsto il lancio?

Cosa sappiamo della docuserie The Ferragnez 2

In merito al sequel della serie The Ferragnez, lo scorso giugno sono stati gli stessi Fedez e Chiara ad annunciare che la serie che li vedeva protagonisti insieme alle vicissitudini della propria vita familiare, sarebbe stata rinnovata. Solo di recente, tuttavia, sono iniziate a circolare indiscrezioni rispetto alla data di uscita della seconda stagione. Come per la precedente, anche questo nuovo capitolo della serie verterà sulla vita familiare, professionale e personale della coppia. Considerando che Chiara e Fedez sono già molto esposti ai social, si riteneva che la serie potesse andare incontro a delle difficoltà, ed è stato proprio questo il motivo per il quale nella prima stagione era stato scelto come filo conduttore delle puntate le sedute di coppia che Federico e Chiara avevano intrapreso; aspetto quest’ultimo inedito per il pubblico. Cosa verrà invece raccontato nella seconda stagione di The Ferragnez?

Argomenti e data di uscita

Rispetto agli argomenti, si sa per certo che alcune scene sono state girate nella città natale di Chiara, ovvero Cremona mentre per quel che riguarda gli argomenti forse ci sarà un approfondimento sull’infanzia dell’influencer o ancora, sulla sua adolscenza così come non è da escludere un approfondimento sui primi passi mossi dalla donna nel mondo della moda attraverso il blog The Blonde Salad. Gli argomenti che potrebbero entrare in gioco nel sequel della serie non mancano! Oltre a quelli già menzionati non è da escludere quello inerente la nascita della secondogenita Vittoria o ancora eventuali dettagli sulla partecipazione di Chiara a Sanremo 2023. La data di uscita, invece, non è stata ancora annunciata ma – stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi – il lancio della seconda stagione è atteso per il mese di marzo.