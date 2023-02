Ultimo quarto a Sanremo: “Stavolta non faccio danni perché in conferenza stampa ci vanno solo i primi tre”

Anche quest’anno Ultimo non si è portato la vittoria a casa. Il cantante romano per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo ha visto strappata dalle mani quella statuetta tanto ambita. Nonostante sia stato dato per favorito dal televoto a casa, si è piazzato quarto sul podio della 73esima edizione di Sanremo. A trionfare è stato invece Marco Mengoni con la sua canzone Due Vite.

Ultimo è arrivato quarto a Sanremo 2023: le sue dichiarazioni

Una sconfitta, quella di Ultimo, che ha visto scatenare l’ironia dei social. Ironia che lui stesso ha voluto fare sul suo profilo Instagram: “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa“, ha scherzato. Aggiungendo poi: “Però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre, senno erano ca**i… sto scherzando”.

Come in molti ricorderanno, infatti, nel 2019 Ultimo è arrivato al secondo posto, superato da Mahmood che ha vinto con Soldi. Il cantante non l’aveva però presa bene tanto che durante la conferenza stampa post vittoria aveva asserito contro i giornalisti: “Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il c…”, concludendo con: “Sono contento per il “ragazzo” Mahmood e di aver partecipato”. Poca sportività che però sembra aver avuto durante questa edizione.

La storia si è ripetuta anche quest’anno, con l’artista che commentava l’ipotesi 2019 anche per questo Festival sanremese, in maniera oltretutto molto ironica riguardo l’episodio della sua sfuriata: “Onestamente metterei la firma per rivivere quattro anni come questi che ho vissuto. La sto vivendo con serenità e con tutte le difficoltà del caso, visto che sono sensibile e molto timido” ha dichiarato il cantante in merito proprio alla possibilità di portare a casa ancora una volta il secondo posto al Festival della Canzone Italiana.