Ultimo, chi è la fidanzata Jacqueline (figlia di Heather Parisi): età, di dov’è, foto e Instagram

Il cantante romano Ultimo sarà in gara a Sanremo 2023 e porterà sul palco dell’Ariston il suo nuovo brano “Alba”, che promette di far emozionare tutto il pubblico. Siete ponti ad emozionarvi con lui? Nel frattempo, conoscete bene i segreti della sua vita privata? Ecco chi è la sua fidanzata Jacqueline e tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Jacqueline: età, di dov’è

Jacqueline nasce a Roma il 10 marzo del 2000, è del segno dei pesci e ha quasi 23 anni. Nasce dalla relazione tra Heather Parisi e Giovanni di Giacomo. Ha vissuto alcuni anni in Cina, mentre adesso fa la spola tra Los Angeles e Roma. Negli Stati Uniti ha appena concluso la New York Film Academy ed è pronta a debuttare come attrice.

La fidanzata di Ultimo

Ultimo ha un profilo social su Instagram seguito da 3,3 milioni di persone con il nome @Ultimopterpan. Condivide moltissime foto dei suoi concerti e annuncia le sue novità in ambito musicale. Acclamatissimo dai e dalle fans, è noto anche per il suo buon cuore. Niccolò ha anche una fidanzata di nome Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Hetaher Parisi. Lei è un po’ più piccola di lui e stanno insieme ufficialmente da marzo 2021. I due sono più innamorati che mai.

Il rapporto difficile cone Heather Parisi

Jacqueline non ha mai nascosto il difficile rapporto con la madre. Nel 2019 Heather Parigi è andata in onda da “Non è la D’Urso” assieme al suo nuovo compagno, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, con cui ha fatto due gemelli. La famiglia felice si presenta in tv e Jacqueline esordisce su IG taggando il programma: “Perché non le chiedete come stanno anche le altre due sue figlie?”. Lei, infatti, è legatissima alla sorella più grande Rebecca Jewel, con cui ha condiviso le sofferenze familiari della separazione. Sono nate le polemiche e lei ha voluto chiarire: “Non sono in cerca di visibilità, altrimenti sarei già andata in tv a togliermi qualche sassolino dalla scarpa su mia madre”.

Foto e Instagram di Jacqueline

Jacqueline ha un profilo Instagram seguito da 167mila persone, dove condivide molte foto della sua vita. La foto della Laurea negli Stati Uniti, i suoi viaggi in giro per il mondo, e il suo amore, Ultimo. I due sembrano innamoratissimi e lei scrive sotto l’ultima foto insieme “Tua per sempre”. Il compagno sta per salire sul palco dell’Ariston con la canzone “Alba”, molto introspettiva ed emozionante. Jacqueline è la sua fan numero uno. Siete pronti ad ascoltare il nuovo brano?