Richiesta speciale per il cantante Ultimo: “Mia sorella ha una grave malattia e tu sei la sua cura, ti prego”

A volte la musica può essere una cura. O quantomeno un sollievo. Come nel caso di una ragazzina di soli 12 anni, che affida a Ultimo, il cantante romano, i suoi sogni. E sua sorella, Alexis C. ha fatto una richiesta speciale al giovane cantante sotto uno dei suoi ultimi post su Facebook. La ragazza gli chiede di compiere un gesto speciale per sua sorella, una sua grande fan che sta affrontando una grave malattia. “Mia sorella sta affrontando la sua patologia con il sorriso grazie a te“.

L’appello lanciato su Facebook per il cantante Ultimo

L’appello è stato lanciato da Alexis C. questa mattina, sotto ad uno degli ultimi post condivisi sul profilo Facebook ufficiale del cantante. Il buon cuore di Ultimo è noto a tutti i suoi fan, infatti nel video si vede il cantante che incontra una giovanissima fan in preda alla gioia. Il padre ha deciso di farle un regalo e l’ha accompagnata in macchina dalle Marche fino a Roma solo per salutare il cantante, che ha accettato di salutarla. Alexis commenta il post e fa una richiesta speciale al cantante, ecco cosa è successo.

La richiesta per la sorella gravemente malata

Alexis C. commenta il post con il video perché sua sorella, nata con una grave malattia, è una sua grandissima fan. “Mia sorella ha 12 anni e ha la spina bifida, una malattia che le porta delle sfide continue e lei le affronta cantando le tue canzoni“, ha scritto. Poi arriva la richiesta: “Sono riuscita a prendere i biglietti per il concerto grazie alla data aggiunta a Roma ma lei ancora non lo sa. Sarebbe bellissimo se a darglieli fossi proprio tu! Aiutami a realizzare questo sogno, ti prego!”.

Il sostegno dei fan

Il sostegno che arriva dagli altri fan è incredibile e in poco tempo riceve decine di messaggi d’amore e supporto. Tutti cercano un modo per far arrivare il messaggio commovente al cantante. Dopo poco arriva anche la foto della sorellina nel letto che abbraccia un cuscino con la stampa del volto del cantante e delle grandi cuffie gialle sulle orecchie con cui stava ascoltando proprio la musica di Ultimo.