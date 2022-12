Vivienne Westwood, morta la stilista inglese: era la regina dello stile punk

Vivienne Westwood, la famosa e innovativa stilista inglese, è morta ieri a Londra. A darne l’annuncio la sua famiglia, attraverso i profili social ufficiali della stilista. “Vivienne Westwood è morta all’età di 81 anni “serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra“, hanno scritto. La Westwood era nota per essere la “la regina dello stile punk”. Era nata in Inghilterra, nella cittadina di Tintwistle, nel 1941. Fino al momento della sua morte la stilista ha lavorato, continuando a fare tutto ciò che ha sempre amato. Pur malata da tempo, ha proseguito a progettare, a lavorare ai suoi disegni, a scrivere al suo ultimo libro e a cercare di cambiare il mondo.

La carriera

Vivienne ha iniziato la sua carriera come sodale del geniale Malcolm Mclaren. Ma ben presto ha dato una sua impronta, saccheggiando i sexy shop e i negozi di ferrament: è lì che nasce il suo famoso look punk con le cinghie, le spille da balia e le fasce che ricordano le tecniche di bondage sadomaso. Sempre con Mclaren crea lo stile new romantic, a cui si ispirano anche i Blitz Kids e i Duran Duran. La sua vita – lavorativa e personale – si basa sulla trasgressione. Ma Vivienne Westwood ha dimostrato che la vera trasgressione è il sapere, e che conoscere è il solo modo per ribellarsi.