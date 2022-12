Il calcio piange Pelé: aveva 82 anni e combatteva con un tumore al pancreas

Il calcio brasiliano, al pari di quello amato da tutti i cittadini del mondo, piange la morte del leggendario calciatore Pelé. All’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, da diversi anni combatteva con un tumore al pancreas, che nell’ultimo mese lo avevano costretto a passare le feste natalizie all’interno di un ospedale nella città di Sao Paulo. E’ morto tra il calore della propria famiglia, che non ha fatto mai mancare il proprio sostegno al leggendario “10” verdeoro.

La morte di Pelé scuote il mondo del calcio

La situazione di Pelé era irreversibile. I tifosi di tutto il mondo sapevano che sarebbe stato questo il doloroso finale per il leggendario O Rey. Dopotutto, la situazione del cancro non era più curabile da diversi mesi. Già da settembre, i medici avevano manifestato serie preoccupazioni sulle condizioni di salute dell’ex giocatore del Santos, considerato come la chemioterapia non influiva più sul regresso del tumore al pancreas. Un cancro così forte, da aver formato anche metastasi su altri organi del corpo.

Il giocatore ha combattuto come un leone la malattia, con una grande dignità anche davanti alla notizia di uno stato terminale del suo grave male. Ha sentito però fino all’ultimo secondo il calore della sua famiglia, delle sue figlie in primis, che hanno permesso un ultimo saluto pubblico del giocatore ai propri fan. Un abbraccio con la figlia da far emozionare, ma perfettamente coerente al personaggio di O Rey. Una figlia che stringe il papà negli ultimi istanti di vita, ringraziandolo di tutto quello che ha fatto per lei.

Lo stesso i milioni di tifosi calcistici che sono vissuti con le gesta e la leggenda di Pelé, ovvero il giocatore più forte del mondo al pari di Diego Armando Maradona. Altre epoche, sia chiaro. Di chi non ha vissuto il calcio europeo, perchè è riuscito a vincere tutto con la leggendaria maglia del Santos e, in Nazionale, con quella del Brasile.