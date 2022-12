Come sta Pelé? L’ultimo bollettino medico: ‘Non parla più’

Come sta Pelé? L’ex giocatore 82enne che ha fatto sognare tutti gli appassionati di calcio del mondo è affetto da una grave malattia ed è ricoverato dallo scorso 29 novembre. Le sue condizioni stanno peggiorando e tutti si chiedono “Come sta Pelé?”. Ecco tutto quello che sappiamo dall’ultimo bollettino medico brasiliano, i medici riportano: “Sta peggiorando, non parla più“.

La malattia di Pelé

Nel settembre 2021 all’ex calciatore è stato diagnosticato un tumore al colon in stadio avanzato e da allora le sue condizioni sono precipitate. Il suo ricovero è iniziato il 29 novembre scorso presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo in Brasile. I bollettini medici sono poco rassicuranti, ecco cosa scrivono i dottori: “Il tumore sta progredendo e le condizioni sono sempre più gravi. Il paziente presenta un’insufficienza renale e cardiaca, le cure devono essere intensificate o rischia di non farcela”.

Un Natale in ospedale

Fino a due settimane fa le figlie, Flavia e Kely, erano ancora piene di fiducia e speranza: “Papà tornerà a casa per Natale”, avevano dichiarato. Purtroppo le condizioni non sono migliorate e hanno scritto scherzosamente sui social che avrebbero addobbato a festa la stanza d’ospedale e sorseggiato caipirinha. Dalle ultime notizie sembra che anche questo piano sia saltato e che le condizioni cliniche siano precipitate rovinosamente proprio nelle ultime ore. Cosa sta succedendo? Come sta Pelé?

Come sta Pelé?

Sono ore molto agitate e confuse all’ospedale Albert Einstein nella capitale brasiliana. Pelé ha quasi smesso di reagire agli stimoli e la famiglia l’ha subito raggiunto. Sarà un Natale un po’ triste per la sua famiglia, anche se pieno di amore per la vicinanza e l’affetto che gli stanno dimostrando. L’ultimo bollettino medico spezza il fiato delle figlie perché le dichiarazioni mediche sono chiare. Ecco quanto riportano: “Pelé non parla più, ha smesso di reagire. Gli stiamo dando delle cure palliative e non sappiamo se si riprenderà”.

Il dolore della figlia Kely

La figlia Kely ha condiviso un post commovente su Instagram in cui mostra tutto il suo dolore. La foto ritrae il letto d’ospedale e lei abbracciata a suo papà e nella didascalia ha scritto “Rimaniamo insieme nella lotta e nella fede. Rimaniamo insieme ancora un’altra notte”. Tutto il popolo del web, e non solo, si stringe attorno al dolore della famiglia.