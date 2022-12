Come sta Gianluca Vialli? La mamma è tornata a Cremona, ultime news sulle sue condizioni di salute

Sono ritornati ieri a Cremona, la mamma e uno dei fratelli di Gianluca Vialli, dopo un lungo viaggio a Londra. La signora Maria, infatti, di anni 87, era partita nella serata di lunedì scorso per raggiungere la clinica dove l’ex calciatore e allenatore è ricoverato e lotta contro un tumore al pancreas. Nessuno dei parenti, al momento, ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, e sulle condizioni di Vialli. Ad ogni modo, però, il rientro in Italia fa pensare che la situazione non stia degenerando rapidamente come si era pensato in un primo momento. Nella grande capitale, il campione e dirigente è eguito dal primario David Cunningham. Oncologo e tifoso del Chelsea, il dottore lo ha seguito fin dal primo momento di questo difficile percorso di lotta alla malattia.

Il tumore al pancreas

Le indiscrezioni fanno sapere che altri familiari dovrebbero raggiungere Londra nei prossimi giorni. In questi giorni difficili, Vialli sta lottando con tutto sé stesso contro un brutto tumore al pancreas, anche se, a dirla tutta, un bollettino medico ufficiale non è mai stato diramato per il momento. La Gazzetta dello Sport informa, a tal proposito, che il Royal Marsden Hospital, a Londra, è l’ospedale in cui Vialli ha ricevuto le prime cure nel 2017, anno in cui per la prima volta sarebbe apparsa la malattia. Sono giorni di tensione, anche perché, come anticipato, le notizie in merito scarseggiano. Vialli, intanto, è circondato dall’affetto dei suoi familiari: oltre alla madre Maria Teresa e al fratello Nino, della famiglia Vialli fanno parte il padre Gianfranco, la sorella Mila e anche gli altri fratelli Marco e Maffo. Sua moglie, invece, si chiama Cathryn White Cooper e insieme hanno avuto due figlie: Olivia e Sofia. Anche la moglie è in clinica per seguire il duro percorso del dirigente.