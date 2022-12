Gianluca Vialli lascia la Nazionale per il tumore: ‘Devo curarmi’, ecco come sta oggi

Dopo una riunione con il team di oncologi che lo tengono in cura, Gianluca Vialli ha dovuto lasciare gli impegni professionali che lo tenevano legato alla Nazionale italiana di calcio. Il leggendario giocatore della Sampdoria, ex tecnico del Chelsea e braccio destro di Roberto Mancini nella Nazionale, da diversi anni lotta con un cancro al pancreas, che sembra purtroppo non andarsene dal corpo dello sportivo. A comunicare la scelta di Vialli, è arrivato anche un comunicato ufficiale della FIGC.

Gianluca Vialli lascia la Nazionale: “Gli oncologi mi hanno chiesto di fermarmi”

Gianluca Vialli lascia, almeno per il momento, la Nazionale azzurra, di cui rivestiva con orgoglio il ruolo di capo delegazione. Per Mancini, era il dodicesimo uomo in campo, capace di motivare e stimolare l’undici Azzurro verso importanti traguardi: in primis l’Europeo del 2020. A parlare dello stop forzato dei medici, sono arrivate le sue parole sul sito della FIGC. Per Vialli, questo momento fa convergere le sue esigenze verso sfide diverse e purtroppo più pressanti, ovvero convogliare tutte le proprie forze verso cura della malattia, il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato 5 anni fa e che non lo ha mai abbandonato da allora. Speriamo oggi sia iniziato un percorso che lo porti a vincere questo male.

Vialli esprimendosi verso i tanti tifosi italiani che gli vogliono bene, per il lato umano e lo sportivo che ancora rappresenta: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri – ha detto il 58enne di Cremona – L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.