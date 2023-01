Gianluca Vialli, morto il campione: aveva 58 anni

Ancora un terribile lutto nel mondo del calcio: il campione, nonché ex calciatore ed allenatore Gianluca Vialli è morto. L’uomo da tempo soffriva di un tumore al pancreas e nell’ultimo periodo le sue condizioni erano peggiorate. Lo scorso 14 dicembre aveva infatti annunciato il ritiro dalla Nazionale proprio a causa dell’avanzare della malattia. Un animo guerriero, il suo, la cui scomparsa oggi risuona forte e dolorosa, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari e nei colleghi.

È morto Gianluca Vialli

Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, oggi un altro grande campione calcistico se ne va. Vialli era nato a Cremona il 9 luglio del 1964, aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas. La notizia della sua scomparsa è arrivata questa mattina, poco dopo le 10. L’ex calciatore era ricoverato a Londra e lo scorso 14 dicembre aveva lasciato la Nazionale proprio per via dell’avanzare della malattia, ecco cosa aveva detto: ‘Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psicofisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio’.

La brillante carriera

Calciatore, allenatore, commentatore e dirigente sportivo, Vialli tra gli anni Ottanta e Novanta è stato per l’Italia una vera icona del mondo sportivo. Soprannominati i “gemelli del gol”, Vialli e Roberto Mancini scrissero la storia della Sampdoria. I due si ritrovarono poi diversi anni più tardi nella Nazionale, Mancini nelle vesti di Commissario Tecnico e Vialli in qualità di capo delegazione. Numerosi i successi che costellano la carriera dell’ex calciatore: dall’esordio a soli vent’anni in Serie A fino alla vittoria con il Genova della Coppa Italia, proprio grazie ad un suo gol nella finale di ritorno. Questo è solamente uno degli episodi che segnano la brillante carriera di Vialli, caratterizzato da un tripudio di vittorie e riconoscimento.

Vialli era certamente un eccellente calciatore e un uomo dall’indubbia caratura morale, un guerriero al quale la malattia non aveva mai strappato il sorriso e che anzi, nel momento del bisogno, era sempre pronto a donare una parola di sostegno e conforto anche per gli altri. Ne è un esempio la vicinanza che l’uomo mostrò nei confronti di Fedez quando quest’ultimo scoprì di essere affetto da un tumore neuroendocrino del pancreas.

Sinisa Mihajlovic

Una scomparsa, quella di Vialli, che purtroppo si unisce alla recente morte di un altro grande campione del mondo calcistico: Sinisa Mihajlovic. L’uomo è spirato a pochi giorni dal Natale e precisamente lo scorso 16 dicembre. Sinisa e Vialli erano uniti da uno stesso, tragico destino. Entrambi malati, Sinisa combatteva contro la leucemia e stavolta non ce l’ha fatta a vincere la propria, personale partita. Il suo ricordo resterà però indelebile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.