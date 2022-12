Gianluca Vialli, chi sono le figlie Olivia e Sofia: età, mamma

Sono momenti delicati e difficili quelli che in questo momento stanno vivendo i familiari di Gianluca Vialli. L’uomo, ex calciatore ed allenatore, ha un tumore al pancreas e le sue condizioni di salute si sono aggravate. Sua moglie, Cathryn White Cooper, durante la malattia è sempre stato al suo fianco, rappresentando per lui una spalla ed un porto sicuro. La coppia ha anche due figlie: Olivia e Sofia, conosciamole meglio.

Gianluca Vialli, chi è la moglie Cathryn White Cooper: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Chi sono le figlie di Gianluca Vialli, Olivia e Sofia

Non sono molte le informazioni in merito alle figlie di Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper. I due si sono sposati nel 2003 e dal loro amore sono nate due bambine: Olivia e Sofia. Le ragazze vivono a Londra insieme ai genitori. Ecco cosa l’ex calciatore ha raccontato rispetto al rapporto con le figlie quando, nel 2017, ha scoperto di essere malato: ‘Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi venire da piangere’. Come anticipato, le informazioni sulle figlie di Vialli sono davvero esegue. Non c’è, inoltre, traccia di profili social a loro nome.

La mamma

Vialli e Cathryn si sono conosciuti quanto l’allenatore giocava ancora nel Chelsea e nel 2003 si sono sposati. Come per le figlie, anche sulla mamma sono poche le informazioni disponibili. Quello che è certo è che la donna lavora come arredatrice ed è molto nota nel Regno Unito. Può inoltre vantare un passato da ex modella. Donna estremamente riservata, non ci sono di lei account social.