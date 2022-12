Gianluca Vialli, chi è la moglie Cathryn White Cooper: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Purtroppo le condizioni di salute di Gianluca Vialli, ex calciatore nonché braccio destro dell’allenatore Roberto Mancini, si stanno aggravando. L’uomo, protagonista della vittoria degli Azzurri agli europei del 2020, è malato di tumore e questo dicembre, ha dovuto lasciare la guida della nazionale italiana per dedicarsi alla cura della malattia. Ma chi è sua moglie Cathryn White Cooper? Conosciamola meglio.

Chi è Cathryn White Cooper e la malattia di Vialli

Gianluca e Cathryn sono sposati dal 2003. I due si sono conosciuti quando l’uomo giocava nel Chelsea, squadra che poi ha allenato dal 1998 al 2000. Sua moglie è un ex modella di origini sudafricane. Attualmente la donna lavora come arredatrice ed è molto nota nel Regno Unito. Nel periodo della malattia Cathryn è sempre rimasta a fianco del marito, diventando per lui una spalla ed un porto sicuro. Vialli ha scoperto di avere un tumore al pancreas nel 2017. In merito, ecco cosa ha detto l’uomo nel corso di alcune interviste: ‘Sto abbastanza bene, non ho ancora completato questo viaggio. L’ospite indesiderato è sempre con me. Ogni tanto è un po’ più presente a volte meno. Adesso sto facendo un periodo di manutenzione e quindi si va avanti. Speriamo mi possiate sopportare per tanti anni. Sono fiducioso ed ottimista in questo senso’.

Dove vivono

Gianluca Vialli e Cathryn Cooper vivono a Londra e sono felicemente innamorati. La donna è molto riservata, infatti non c’è alcuna traccia rispetti ad eventuali profili social.

Figli

Sposati nel 2003, Gianluca e Cathryn hanno due figli: Sofia e Olivia.