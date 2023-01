Gianluca Vialli: chi era, età, carriera, figli, come è morto

Gianluca Vialli, tra i migliori attaccanti degli anni ’80 e ’90 del campionato italiano, è morto il 6 gennaio 2023, dopo una lunga malattia. L’ex calciatore e allenatore, dopo gli esordi da ala tornante, si afferma come centrocampista, ma riesce a stupire tutti diventando capocannoniere in ben 4 campionati, segnando gol in acrobazia. Questo gli valse il soprannome di soprannome Stradivialli. Era ritenuto uno dei più forti attaccanti al mondo.

Gianluca Vialli: chi è, età, carriera

Gianluca Vialli era nato a Cremona il 9 luglio del 1964. Aveva 58 anni. Dopo aver lasciato il calcio giocato è diventato allenatore e dirigente sportivo, allenatore di calcio, capo delegazione della nazionale italiana. È considerato tra i migliori centravanti degli anni 1980 e 1990 e ha vinto numerosi trofei in campo nazionale ed internazionale. È stato capocannoniere dell’Europeo Under 21-1986, della Coppa Italia 1988-1989, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991. E’ stato più volte candidato al Pallone d’oro e nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Gianluca Vialli: chi è la moglie, figlie

Gianluca Vialli nel 2003 ha sposato Cathryn, una donna conosciuta a Londra durante il periodo al Chelsea. Dalla loro unione sono nate due figlie. Non sono molte le informazioni in merito alle figlie di Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper. Le figlie si chiamano Olivia e Sofia. Le ragazze vivono a Londra. Ecco cosa l’ex calciatore ha raccontato rispetto al rapporto con le figlie quando, nel 2017, ha scoperto di essere malato: ‘Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi venire da piangere’.

Gianluca Vialli: la ricaduta

Nel 2018 aveva pubblicato la sua seconda opera cartacea, Goals, in cui ha raccontato la sua battaglia contro un tumore che ha affrontato nel 2017. Ma poi una ricaduta ha peggiorato le sue condizioni di salute. Solo 20 giorni fa in un post aveva annunciato il peggioramento e la necessità di dover sospendere il lavoro. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”, aveva scritto. Migliaia, da tutta Italia e dal resto del mondo, i messaggi di auguri che erano arrivati per il campione. Ma l’affetto dimostrato nei confronti di Vialli non è bastato: il campione, così come pochi giorni prima Sinisa Mihajlovic, si è dovuto arrendere e ha perso la sua partita più importante.